Na železniční stanici Krupka-město jsou nové infotabule

Na železniční stanici Krupka-město na Teplicku jsou nové informační tabule, které seznámí cestující vlakem s památkami a zajímavostmi v lokalitě.

„Tabule tvoří fotogalerie a také mapa s vyznačenými významnými místy, turistickými trasami, infocentry a zajímavostmi,“ přiblížila Lenka Navrátilová z krupského odboru cestovního ruchu a kultury.

Popisky na tabulích jsou jak v češtině, tak i v angličtině a němčině pro zahraniční cestovatele.

Stanice leží na tzv. Kozí dráze, podkrušnohorské železniční trati, která vede z Děčína do Oldřichova u Duchcova. Od jara 2022 do podzimu 2024 jezdily vlaky jen v úseku Děčína - Telnice, poté se provoz rozšířil až do Krupky. Spoje tudy jezdí pouze v turistické sezóně, letos je mohou cestující poprvé využít v sobotu 29. března.