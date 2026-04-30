Nad historickými sklepy v Jirkově už vyrůstá nový park

Autor: vlm
  4:59
Lokalita má být zelenou oázou středu města. Práce mají být hotové do října, jirkovská radnice za ně zaplatí necelých 25 milionů korun.

Lokalita nad historickým podzemím má být zelenou oázou středu města. | foto: Vizualizace: Medová a Svoboda architekti

Nad historickým podzemím, konkrétně mezi supermarketem Tesco a informačním centrem v Jirkově, se už začal stavět nový městský park, který bude sloužit veřejnosti. Vše má být hotové začátkem října.

Náklady jsou vyčísleny na 24,6 milionu korun včetně DPH, hradí je místní radnice.

„Toto území bylo spoustu let zarostlé křovinami a obehnané plotem, aby se zde neusadili bezdomovci a neděly se tu nějaké nepřístojnosti. Park, který tu vznikne, má být zeleným srdcem Jirkova a bude sloužit k procházkám i odpočinku. O bezpečí se tu postará kamerový dohlížecí systém, umístěný na lampách veřejného osvětlení,“ popisuje mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.

Revitalizace budoucího parku spočívá podle Vaculy v úpravě stávajících dřevin, odstranění nevhodných porostů a nové výsadbě. Celá lokalita se následně stane průchozí.

Přístup ze tří směrů

„Přístup do veřejného parku bude ze tří směrů – od Teska, od infocentra a od kina. Park protkají sítě chodníčků s mlatovým a žulovým povrchem, nepřístupné svahy se osází bezúdržbovou zelení. Počítá se zde s lavičkami, lehátky, odpadkovými koši a LED osvětlením,“ dodává Vacula.

Projekt rovněž řeší umístění veřejného osvětlení podél stávající komunikace pro pěší mezi sklepy a parkovištěm ve Vinařické ulici.

„Dále se upraví šířka stávajícího chodníku mezi sklepy a parkovištěm, podél nějž se vytvoří zelený záliv se stromovou alejí. Lokalita nad bývalými pivovarskými sklepy bude od Teska odcloněna veřejnou zelení,“ přibližuje mluvčí Jirkova.

Rozšířená komunikace pro pěší, jež vede z centra směrem k Tesku, bude mít povrch z žulové dlažby tak, aby navazovala na historický střed města.

„V plánu je i revitalizace plochy u informačního centra před pavilonem se salonním vozem Kludských. Tam vznikne náměstíčko ve velkoformátové kamenné dlažbě. Jeho středobodem bude moderní vodní prvek – fontána tryskající z dlažby do úzkých žlábků,“ poznamenává Vacula.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

