Nad historickými sklepy v Jirkově vzniká park, město vyjde na víc než 20 mil. Kč

Zanedbaný kus Jirkova na Chomutovsku nad historickými sklepy se mění na nový městský park. Vzniká mezi supermarketem Tesco a informačním centrem. Místo bude sloužit k procházkám i odpočinku. Město za proměnu zaplatí 24,6 milionu korun, informoval mluvčí radnice Vladimír Vacula.
"Toto území bylo spoustu let zarostlé křovinami a obehnané plotem, aby se zde neusadili bezdomovci a neděly se tu nějaké nepřístojnosti. Park, který tu vznikne, má být zeleným srdcem Jirkova," uvedl mluvčí.
Firma vybuduje síť parkových cest s mlatovým povrchem. Zeleň upraví, aby nepřekážela chodcům a lidem, kteří přijdou do parku odpočívat. Počítá se také s výsadbou nové zeleně. V parku bude veřejné osvětlení doplněné o kamerový systém.
Přístup do veřejného parku bude ze tří směrů, a to od Tesca, od infocentra a od kina. Park protkají sítě chodníčků s mlatovým a žulovým povrchem, nepřístupné svahy doplní bezúdržbová zeleň. Park doplní lavičky a odpadkové koše.
Součástí stavby bude také rozšíření pěší zóny. Od historické budovy Na Růžku po Tesco bude větší chodník, podél něj budou stromy. Pěší zóna bude přímo navazovat na historické centrum města.