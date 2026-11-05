Nad historickými sklepy v Jirkově vznikl nový park

V parku byly prořezány dřeviny, vysázeny nové stromy a na strmých svazích se objevily tzv. půdopokryvné rostliny.
„Na pobytové plochy byly vysety květinové záhony, které park ozdobí během jarních měsíců. Park je protkán mlatovými a žulovými chodníčky, vévodí mu stylové schodiště. Jsou tady lavičky a pro větší pohodlí i lehátka. Nové je také LED osvětlení a nechybí tu odpadkové koše,“ uvedl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.
Vedle informačního centra ještě vzniká fontána s 12 výtrysky, která zakomponovaná do zpevněné plochy z velkoformátové žulové dlažby. „Také tento prostor vhodně doplní stromy, lavičky a odpadkové koše,“ dodal Vacula s tím, že přístup do veřejného parku je možný ze tří směrů – od supermarketu, infocentra a od kina.
Účelem projektu bylo podle Vaculy propojit území centra města, prostoru u infocentra a pavilonu pro maringotku (jde o zrekonstruovaný salonní vůz Cirkusu Kludský – pozn. red.) s nově vybudovaným parkem. „Ten se stal zelenou oázou středu Jirkova a má sloužit k odpočinku a relaxaci,“ popsal mluvčí Jirkova.
V první fázi projektu nejprve vznikl široký chodník z žulových kostek, který funguje jako pěší zóna a vede z centra města směrem k supermarketu. „I tady byly vysázeny stromy, mezi nimi lavičky a podél chodníku umístěny lampy veřejného osvětlení,“ zmínil Vacula.
Na pořádek a bezpečnost v parku budou dohlížet kamery městské policie.
Práce na novém parku začaly zkraje letošního roku a stály 25,7 milionu korun. Ze svého rozpočtu je hradilo město Jirkov.