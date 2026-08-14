Šílené, kritizují lidé schody na nádraží. Naděje na rychlou nápravu není

Miroslava Strnadová
  7:02aktualizováno  7:02
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Lidé s kočárky, senioři či cestující s těžkými kufry narážejí na železničním nádraží v Mostě na nepříjemnou past. Schodiště vedoucí na jednotlivá nástupiště z propojovacích podchodů totiž postrádají sjezdy. Vznikla kvůli tomu petice, v níž lidé požadují rychlou nápravu. Správa železnic (SŽ) ale říká, že dodatečné vybudování sjezdů není možné. Zároveň stát chystá jisté stavební úpravy. Ovšem až za několik let.

Zprávy z dráhy

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Šílené, zastaralé, nekomfortní. Tak lidé kritizují situaci na mosteckém nádraží, které mnohým připomíná spíše překážkovou dráhu.

„Při cestování s kočárkem jsme zjistili, že mezi nástupišti a nádražní budovou chybí sjezdy pro kočárky. Přestože je na stanici k dispozici jeden výtah, schodiště představují významnou překážku. Současný stav komplikuje pohyb nejen rodičům s malými dětmi, ale také osobám na invalidním vozíku, seniorům a cestujícím s těžkými zavazadly,“ uvádí v textu petice její autorka Karolína Šromková.

Železniční nádraží v Mostě. (srpen 2026)
Železniční nádraží v Mostě. (srpen 2026)
Železniční nádraží v Mostě. (srpen 2026)
Železniční nádraží v Mostě. (srpen 2026)
26 fotografií

Během krátké doby petici podpořily desítky lidí, na sociálních sítích o potížích s přesunem mezi nástupišti a nádražní budovou píšou i další. „Než jsem se dostala s kočárkem na správné nástupiště, ujel nám vlak,“ napsala jedna z diskutujících.

Autorka petice navrhuje vybudování sjezdů pro kočárky. To ale podle Správy železnic (SŽ ) není možné. „Dodatečné nájezdy na stávající schodiště současné technické předpisy neumožňují,“ upozornila mluvčí státní organizace Nela Friebová.

Zároveň ale připustila, že současný stav není ideální. „Stav stanice už neodpovídá nárokům na komfort ani bezbariérovost, které jsou dnes standardem. Stanice pochází ze 70. let minulého století, kdy se s bezbariérovými prvky nepočítalo,“ uvedla.

Aktuálně je v nádražní budově jeden výtah, který mohou lidé využívat. Lze se z něj dostat z odbavovací haly na 1. nástupiště a naopak. Ovšem na další nástupiště se chodí po schodištích v pochodech. Jde o dlouhodobý stav.

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SŽ podle vyjádření mluvčí zadává zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy, které by měly přinést výtahy do jednoho ze stávajících podchodů a nový víceúrovňový výtah u nádražní budovy.

Současně má dojít k rekonstrukci podchodů a ke zvýšení hran nástupišť pro pohodlnější nástup do vlaků. „Samotná realizace se podle aktuálních předpokladů uskuteční v letech 2028 až 2029,“ dodala Friebová.

Tyto úpravy budou předcházet celkové rekonstrukci nádraží, která je plánovaná na později – aktuálně po roce 2030. Před časem SŽ vybrala architektonický návrh modernizace celého areálu. Projekt za přibližně 850 milionů korun počítá se zrušením podchodů, otevřením odbavovací haly s výhledem na koleje i novým využitím pro prázdné prostory.

Do doby, než stavbaři do stanice nastoupí, nabízí SŽ cestujícím se sníženou pohyblivostí bezplatnou asistenční službu, kterou je možné si předem objednat přes portál OneTicket.

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