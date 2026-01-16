V pátek dopoledne se při běžné procházce ženě v Chomutově naskytl neobvyklý pohled, na ulici před ní leželo plno bankovek.
„Peníze byly roztroušené na chodníku na ploše několika metrů,“ uvedla mluvčí chomutovských strážníků Iva Ejim. „Nálezkyně se zachovala velmi duchapřítomně; bankovky sesbírala, bezpečně uložila a zamířila přímo na služebnu.“
Tam strážníci nález tisícovek a dvoutisícovek v úhrnné hodnotě 35 tisíc korun ihned zaevidovali. „Pro zajištění maximální transparentnosti provedli kontrolu a přepočítání hotovosti za přítomnosti rodinných příslušníků samotné nálezkyně,“ popsala Ejim.
Poté už se rozběhl standardní zákonný proces. „Peníze byly připraveny k dalšímu zákonnému postupu a předání příslušnému odboru Magistrátu města Chomutova, který zajistí jejich řešení v souladu s občanským zákoníkem,“ dodala mluvčí.