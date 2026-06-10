Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy

Autor: ČTK
  12:20aktualizováno  12:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Postoloprtech na Lounsku dokončili za více než sto milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Kouckého. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem, v jehož postavě je vepsán text pověsti. Historické jádro pětitisícového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány, upravená autobusová zastávka. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při Postoloprtských slavnostech. ČTK to řekl starosta Zdeněk Pištora (nez.).

Proměna Mírového náměstí s popraskaným betonem, rozbitými obrubníky a kašnou bez vody začala v roce 2024. O rekonstrukci se mluvilo podle starosty už od 90. let minulého století. Před deseti lety zadali zastupitelé studii architektu Kouckému. "On přišel s revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí obraz z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005," uvedl Pištora. Pomocí různobarevné dlažby jsou tu ztvárněny siluety postav knížete, jeho ženy a kněze. K tomu je doplněna silueta koně, v pozadí celého výjevu jsou rostliny stejně jako v kronice. V postavě kněze je text ze 14. století, který popisuje seznámení knížete s prostou dívkou. Dílo doplňují vodotrysky a mlžítka v části další odlišné dlažby, která znázorňuje řeku Ohři.

U autobusové zastávky, přiléhající k náměstí a kostelu, vzniklo samostatné náměstíčko, které v budoucnu ponese název Farní. Vstupní portál do zastávky tvoří třímetrová písmena názvu města. Za těmito písmeny je zázemí zastávky, veřejné toalety, obchůdek a elektronický informační systém o autobusových spojích.

Restaurátoři měli v péči severní zámeckou zeď s bránou, sloup se sousoším Piety a historickou kašnu z 18. století, která se stala za minulého režimu obětí neodborných a devastujících zásahů. Pod vedením sochaře Marcela Hrona vrátili odborníci kamennému dílu původní podobu a přitom do památky instalovali moderní technologie. Systém potrubí a elektroinstalace, který nyní kašnu napájí a umožňuje funkci vodních hodin, úzce souvisí s vodními prvky na celé ploše náměstí. Důležitou součástí je i nové osvětlení vodních trysek. Pozorný návštěvník podle autorů proměny rychle pochopí funkci vodních hodin, které ukazují čas s přesností pěti minut. "Je to světový unikát," podotkl starosta.

Odborníci věnovali péči také nasvícení náměstí a městských objektů včetně kostela. Speciálně pro náměstí vznikl mobiliář a prostor doplnily nově vysazené mladé stromy včetně jehličnanu, který bude plnit funkci živého vánočního stromu.

Zatímco při náročné rekonstrukci zaznívaly podle starosty občas nějaké stížnosti, teď jsou prý obyvatelé spokojeni. V průvodu od školy se setkají v sobotu při městských slavnostech. Letos se ponesou v duchu oslav sto let základní školy, která ponese znovu nápis Masarykova. "Odhalíme také sochu Masaryka a pak se přesuneme na náměstí, kde program bude pokračovat," uvedl starosta. Podrobnosti najdou zájemci na facebooku města. Na youtube kanále je možné zhlédnout video s vodními prvky na náměstí.

Město se 4700 obyvateli, které hospodaří s příjmy zhruba 120 milionů korun, za rekonstrukci zaplatilo 115 milionů korun. Starosta uvedl, že se vedení města snaží s prostředky dobře hospodařit a hojně využívat dotace.

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