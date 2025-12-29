Náměstí ve Varnsdorfu čeká kompletní proměna

Autor: vlm
  4:59
Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu se v příštích měsících dočká kompletní proměny. Centrální část města by měl nově oživit vodní prvek, nové budou příjezdové cesty, změní se systém parkování a úpravou projde také zeleň.

Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu se v příštích měsících dočká kompletní proměny. Centrální část města by měl nově oživit vodní prvek, nové budou příjezdové cesty, změní se systém parkování a úpravou projde také zeleň. | foto: archiv města Varnsdorf

„Základním cílem je vytvořit důstojné centrum města a navrátit náměstí více jeho přirozenou roli – jako místa pro setkávání, trhy, společenské a kulturní akce. Parkovací stání tak budou nově, spolu se stromy, po obvodu plochy a střed náměstí tak zůstane čistě pobytovým prostorem pro různé aktivity či posezení,“ popsal mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Projekt počítá i s tzv. „zelenou infrastrukturou“. Dešťová voda ze střechy kostela, fary a plochy náměstí bude zachycena do podzemních nádrží. „Zadržená voda se bude následně využívat pro hydrataci rostlin, keřů a květin nejen na náměstí, ale i před základní školou a budovou městského úřadu,“ vysvětlil Secký.

Příjezdové cesty k náměstí budou nově ze žulových kostek, kvůli zklidnění dopravy se zúží a vzniknou v nich parkovací zálivy.

Podoba nového vodného prvku na náměstí vzejde z architektonicko-výtvarné soutěže, kterou město plánuje vyhlásit. „Vodní prvek bude dominantou celého prostoru a zvýší atraktivitu centra města,“ dodal mluvčí radnice.

Práce by měly začít v prvních měsících příštího roku a trvat přibližně rok. Předpokládané náklady jsou 64 milionů korun bez DPH.

Při požáru bytů v budově školy v Lutíně se zranilo pět lidí, nadýchali se kouře

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes večer zranilo při požáru bytů v budově Základní školy v Lutíně na Olomoucku. Nadýchali se zplodin hoření, skončili v péči záchranářů. ČTK o...

28. prosince 2025  22:36,  aktualizováno  22:36

