Náměstí ve Varnsdorfu čeká kompletní proměna

„Základním cílem je vytvořit důstojné centrum města a navrátit náměstí více jeho přirozenou roli – jako místa pro setkávání, trhy, společenské a kulturní akce. Parkovací stání tak budou nově, spolu se stromy, po obvodu plochy a střed náměstí tak zůstane čistě pobytovým prostorem pro různé aktivity či posezení,“ popsal mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.
Projekt počítá i s tzv. „zelenou infrastrukturou“. Dešťová voda ze střechy kostela, fary a plochy náměstí bude zachycena do podzemních nádrží. „Zadržená voda se bude následně využívat pro hydrataci rostlin, keřů a květin nejen na náměstí, ale i před základní školou a budovou městského úřadu,“ vysvětlil Secký.
Příjezdové cesty k náměstí budou nově ze žulových kostek, kvůli zklidnění dopravy se zúží a vzniknou v nich parkovací zálivy.
Podoba nového vodného prvku na náměstí vzejde z architektonicko-výtvarné soutěže, kterou město plánuje vyhlásit. „Vodní prvek bude dominantou celého prostoru a zvýší atraktivitu centra města,“ dodal mluvčí radnice.
Práce by měly začít v prvních měsících příštího roku a trvat přibližně rok. Předpokládané náklady jsou 64 milionů korun bez DPH.