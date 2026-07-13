Národní dům v Ústí nad Labem čeká rekonstrukce

„Hlavním cílem je nalézt zkušeného autora, který přinese nevšední návrh řešení pro rekonstrukci objektu Národního domu, který bude dlouhodobě udržitelný. Součástí projektu je organizace architektonické soutěže i odborné zajištění jejího průběhu,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
O opravě Národního domu se začalo mluvit před dvěma lety. Součástí obnovy by mělo být snížení energetické náročnosti budovy, rekonstrukce fasády budovy, instalace systému nuceného větrání, modernizace vnitřního osvětlení, rekonstrukce výměníkové stanice včetně otopné soustavy, instalace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy a snížení hlučnosti objektu.
Nové jevištní vybavení
V plánu je rovněž pořízení nového audiovizuálního a jevištního vybavení v Národním domě. „Projekt konkrétně řeší dodávku a instalaci světelné, zvukové, projekční a jevištní techniky, včetně oživení systémů, technické podpory a zaškolení obsluhy,“ dodal Lukinič.
Pořízení nové techniky by mělo stát zhruba 8,7 milionu korun, i v tomto případě by měla z větší části pomoci s uhrazením dotace od Operačního programu Spravedlivá transformace. Celý projekt by měl být dokončen nejpozději v prosinci příštího roku.
Historie
Národní dům vznikl koncem 19. století přestavbou budovy s tanečním sálem, jídelnou a hostinskými pokoji. Za první republiky se stal důležitým kulturním a společenským centrem ústecké české menšiny. Po roce 1945 se Národní dům proměnil v Dům osvěty s divadelním sálem a restauračním provozem. V 50. letech fungoval jako kulturní dům Krajského svazu řemeslnickovýrobních družstev v Ústí nad Labem.
V 60. letech sídlila v Národním domě městská správa kulturních zařízení. V letech 1966 až 1971 v suterénu domu působilo ústecké Kladivadlo, později Činoherní studio.
V 80. letech posloužil suterén první vietnamské restauraci v republice, již provozoval nedaleký interhotel Bohemia.
V roce 1991 vzniklo Kulturní středisko města Ústí nad Labem, které se vrátilo k původnímu názvu Národní dům.
Počátkem 70. let byla provedena poslední přestavba objektu, výrazně se změnila především fasáda domu.