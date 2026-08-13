Národní dům v Ústí nad Labem se dočká vylepšení techniky

„Sál Národního domu v současné době nedisponuje žádnou technikou tohoto druhu, musí si ji pronajímat. Díky nákupu vlastní techniky dojde k úspoře ve výši asi 600 tisíc korun ročně, které se budou moci využít na rozšíření kvality služeb, bude se moci snížit nájemné a sál se tak zpřístupní subjektům, pro které dříve byla výše pronájmu překážkou. Díky tomuto projektu bude Národní dům disponovat technologiemi, které budou plně vyhovovat pořadatelům akcí, divadelním spolkům a hudebním produkcím, jejichž nároky na vybavenost prostor stoupají,“ sdělil mluvčí ústecké radnice Marek Lukinič.
Práce by měly být hotové do třech měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem.
„Předmětem zakázky není jen dodání a instalace osvětlovací, zvukové, jevištní a projekční techniky, ale také její nastavení, ukázková show a zaškolení obsluhy,“ dodal Lukinič.