Národní dům v Ústí nad Labem se dočká vylepšení techniky

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  4:59
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Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Prostory ústeckého Národního domu se dočkají nové audiovizuální a jevištní techniky. Město na to má připraveno necelých 7,2 milionu korun bez DPH, s uhrazením mu pomůže dotace od ministerstva životního prostředí ve výši 5,8 milionu.

„Sál Národního domu v současné době nedisponuje žádnou technikou tohoto druhu, musí si ji pronajímat. Díky nákupu vlastní techniky dojde k úspoře ve výši asi 600 tisíc korun ročně, které se budou moci využít na rozšíření kvality služeb, bude se moci snížit nájemné a sál se tak zpřístupní subjektům, pro které dříve byla výše pronájmu překážkou. Díky tomuto projektu bude Národní dům disponovat technologiemi, které budou plně vyhovovat pořadatelům akcí, divadelním spolkům a hudebním produkcím, jejichž nároky na vybavenost prostor stoupají,“ sdělil mluvčí ústecké radnice Marek Lukinič.

Práce by měly být hotové do třech měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem.

„Předmětem zakázky není jen dodání a instalace osvětlovací, zvukové, jevištní a projekční techniky, ale také její nastavení, ukázková show a zaškolení obsluhy,“ dodal Lukinič.

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