Podle mluvčího parku Tomáše Salova správa v současnosti počítá s celkovými výdaji ve výši zhruba 111 milionů korun. „Není to úplně stoprocentně seriózní číslo, protože v rozpočtu figurují nejisté položky, například čerpání z různých dotačních titulů. Výdajovou stránku ale aktuálně odhadujeme právě na tuto částku,“ uvedl Salov.
Samotné snížení provozního příspěvku od ministerstva životního prostředí činí v případě Českého Švýcarska zhruba 1,2 milionu korun. Zatímco v loňském roce park hospodařil s částkou přibližně 81 milionů, letos by měl provozní příspěvek tedy klesnout na 79,7 milionu. „Tato část snížení sama o sobě není nijak dramatická,“ doplnil mluvčí.
|
Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní
Větší problém ale podle správy představují další peníze, které zatím nemá park potvrzené. Jde především o účelově vázané příspěvky, jež ministerstvo v minulých letech poskytovalo na řešení následků požáru a na kofinancování různých dotačních projektů. „Zatím máme jen avízo, že tyto prostředky by měly být v rámci rozpočtových škrtů omezeny, ale nemáme jasno v tom, v jakém rozsahu,“ upozornil Salov.
Pokud jde o dopady na ochranu přírody, správa parku zatím nechce předjímat konkrétní omezení. „V tuto chvíli je to spíš hypotetická otázka. Spíš nás v následujícím roce čeká zvýšení nákladů v jiné oblasti,“ vysvětlil mluvčí s tím, že vláda rozhodla o navýšení platů státních zaměstnanců. Pokud by se rozpočet parku nezvýšil, nebo by dokonce klesl, bude podle něj nutné řešit především mzdovou kapitolu.
|
Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku
Zatím podle správy nehrozí zásadní omezení fungování parku. „Nevypadá to, že by mělo dojít k nějakému drastickému omezení činnosti národního parku jako takového. Pokud by ale tento trend „škrtů“ přetrvával dlouhodobě, museli bychom postupně odřezávat méně prioritní úkoly, což by se mohlo projevit například v investicích do infrastruktury,“ dodal Salov.
Správa Národního parku České Švýcarsko zároveň počítá s dalším jednáním s ministerstvem životního prostředí. „Setkání plánujeme, jednání budou probíhat průběžně. V tuto chvíli ale nemám informaci o konkrétním termínu schůzky,“ uzavřel mluvčí.
|
19. července 2025