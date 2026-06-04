Národní park České Švýcarsko zve na vycházky se strážci

V sobotu 6. června mohou zájemci vyrazit se strážcem přírody na Mlýnskou cestu, kde v roce 2022 zuřil rozsáhlý požár.
Ve stejný den je v plánu také vycházka se strážcem a horolezcem v jedné osobě do Tiských stěn.
O týden později se mohou zájemci vydat na putování okolím Doubice s lesníkem či na Jetřichovické vyhlídky se strážcem.
V sobotu 20. června povede strážce výpravu na Růžovský vrch a 27. června do Kyjovského údolí.
Podrobnosti, například místa a časy srazů či délky tras, jsou dostupné na Odkaz.
Lze se zde také přihlásit na jednotlivé vycházky.
Za účast se neplatí.