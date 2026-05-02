Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

Monika Gordíková
  20:12aktualizováno  20:12
Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice, myslím, opravdu není důvod,“ říká Marek Kny, starosta Jetřichovic na Děčínsku, na jejichž katastru oheň vzplál. Zároveň připouští, že místní mají z podobných událostí velké obavy. Rok 2022 nejde zapomenout.
V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice. (2. května 2026) | foto: ČTK

Jste teď s hasiči v kontaktu?
Sám od sebe je nemíním otravovat. Oni moc dobře vědí, co mají dělat. Na ty kluky se dá stoprocentně spolehnout. Zatím se dívám tím směrem od sebe ze dvora. Z místa pořád stoupá dým, ale je super, že nefouká. Ten terén je hodně složitý, ale myslím, že není důvod k panice. S hasiči jsem domluvený, že mi zavolají, jakmile se situace začne zhoršovat. Jinak ne. A já, jak jsem řekl, je chci nechat pracovat. Nehodlám je obtěžovat nějakými svými dotazy.

Jak jste se o požáru dozvěděl?
Někdy po obědě mě informovali kluci, co pracují u nás na úřadě a zároveň působí jako dobrovolní hasiči ve Hřensku. Oni mi vždycky dají vědět, když se něco děje. A pak už jsme slyšeli jedno houkání za druhým.

Když to slyšíte, předpokládám, že se vám hned vybaví události z roku 2022, kdy v Českém Švýcarsku hasiči bojovali s obrovským požárem tři týdny.
No ježíš. A takhle to tady má každý. My tady z toho máme všichni strach. V těch lidech to prostě pořád je. Zahoukají hasiči a hned jsou vyplašení. Okamžitě mi chodí spousta zpráv a pořád zvoní telefon, protože všechny samozřejmě zajímá, co se děje.

Po těch zkušenostech z roku 2022 není divu.
Schválně se podívejte, kolik požárů je v Krkonoších nebo na Šumavě. Nejvíc jich je snad tady. A proč? Kdybyste se na všechna ta místa vypravila a porovnala je… U nás v lesích se válí hromady kubíků suchého dřeva. K tomu si samozřejmě přidejte lidský faktor.

Lidi jsou nezodpovědní, bezohlední. Odhodí nedopalek, udělají ohniště… A navíc počasí. Strašně dlouho nepršelo. Zem je vyprahlá. Je to jedno s druhým a je jen otázka času, než se tohle sejde dohromady a zase začne hořet. To se pak opravdu není možné nikomu divit, že se děsí, aby se neopakoval rok 2022. Lidi se bojí, aby znovu nepřišel obrovský oheň a nedotkl se jejich bytí.

Provozujete penzion. Pozorujete i v tomto ohledu dozvuky roku 2022?
Jednoznačně. Penzion provozujeme s manželkou patnáct let a návštěvnost jde dolů. Je za tím několik faktorů, například zákazy na území parku plynoucí z minulého požáru.

K požáru z roku 2022 se navíc váže i kauza, ve které stojíte před soudem (podle obžaloby Kny v souvislosti s požárem zneužil peníze při výstavbě cesty v obci, pozn. red.).
Hlavní líčení už se naštěstí chýlí ke konci. Naposledy vyslechli asi dvanáct svědků a všichni potvrdili, co já říkám od začátku. Žádný dotační podvod se nekoná. Novináři celou tu věc poněkud nafukují. Věřím, že to dopadne dobře, že zvítězí zdravý rozum.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Divadlo Drak uvedlo v premiéře pohybovou grotesku pro děti To je hračka!

