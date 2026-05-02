Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

Jste teď s hasiči v kontaktu?
Sám od sebe je nemíním otravovat. Oni moc dobře vědí, co mají dělat. Na ty kluky se dá stoprocentně spolehnout. Zatím se dívám tím směrem od sebe ze dvora. Z místa pořád stoupá dým, ale je super, že nefouká. Ten terén je hodně složitý, ale myslím, že není důvod k panice. S hasiči jsem domluvený, že mi zavolají, jakmile se situace začne zhoršovat. Jinak ne. A já, jak jsem řekl, je chci nechat pracovat. Nehodlám je obtěžovat nějakými svými dotazy.
Jak jste se o požáru dozvěděl?
Někdy po obědě mě informovali kluci, co pracují u nás na úřadě a zároveň působí jako dobrovolní hasiči ve Hřensku. Oni mi vždycky dají vědět, když se něco děje. A pak už jsme slyšeli jedno houkání za druhým.
Když to slyšíte, předpokládám, že se vám hned vybaví události z roku 2022, kdy v Českém Švýcarsku hasiči bojovali s obrovským požárem tři týdny.
No ježíš. A takhle to tady má každý. My tady z toho máme všichni strach. V těch lidech to prostě pořád je. Zahoukají hasiči a hned jsou vyplašení. Okamžitě mi chodí spousta zpráv a pořád zvoní telefon, protože všechny samozřejmě zajímá, co se děje.
Po těch zkušenostech z roku 2022 není divu.
Schválně se podívejte, kolik požárů je v Krkonoších nebo na Šumavě. Nejvíc jich je snad tady. A proč? Kdybyste se na všechna ta místa vypravila a porovnala je… U nás v lesích se válí hromady kubíků suchého dřeva. K tomu si samozřejmě přidejte lidský faktor.
Lidi jsou nezodpovědní, bezohlední. Odhodí nedopalek, udělají ohniště… A navíc počasí. Strašně dlouho nepršelo. Zem je vyprahlá. Je to jedno s druhým a je jen otázka času, než se tohle sejde dohromady a zase začne hořet. To se pak opravdu není možné nikomu divit, že se děsí, aby se neopakoval rok 2022. Lidi se bojí, aby znovu nepřišel obrovský oheň a nedotkl se jejich bytí.
Provozujete penzion. Pozorujete i v tomto ohledu dozvuky roku 2022?
Jednoznačně. Penzion provozujeme s manželkou patnáct let a návštěvnost jde dolů. Je za tím několik faktorů, například zákazy na území parku plynoucí z minulého požáru.
K požáru z roku 2022 se navíc váže i kauza, ve které stojíte před soudem (podle obžaloby Kny v souvislosti s požárem zneužil peníze při výstavbě cesty v obci, pozn. red.).
Hlavní líčení už se naštěstí chýlí ke konci. Naposledy vyslechli asi dvanáct svědků a všichni potvrdili, co já říkám od začátku. Žádný dotační podvod se nekoná. Novináři celou tu věc poněkud nafukují. Věřím, že to dopadne dobře, že zvítězí zdravý rozum.
