„Tramvajové koleje se do Teplic vrací po sedmdesáti letech. U příležitosti Světového dne udržitelné dopravy jsme se rozhodli odhalit připomínku kolejí přímo v místech, kde dříve tramvaje opravdu jezdily,“ řekl během středečního odhalení pamětní plakety primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).
Náměstek primátora pro dopravu Adam Souček (Volba pro Teplice) připomněl, že kusy kolejí, které jsou spolu s pamětní tabulí instalovány do vozovky před radnicí, pocházejí z muzeálních sbírek a jedná se o autentické tramvajové koleje z teplické tramvajové sítě. „Tramvaje jsou pro lidi atraktivní, tak jsme chtěli tady nějakou připomínku mít. Pátrali jsme, zda by se nepodařilo kus historických kolejí najít,“ popsal Souček.
O jedné věděl Zdeněk Dundr z ústeckého muzea, který v Teplicích prožil dětství. „Byla to náhoda. Na rodinné oslavě se ocitl pán, který pracoval v dopravních podnicích v Teplicích. Ptal jsem se ho, zda o něčem neví. No a on se po čase ozval, že má originální kus,“ uvedl Dundr.
Začaly jezdit v roce 1895
Teplice, které jsou známé jako jedny z nejstarších českých lázní, se od poloviny 19. století stále více přetvářely také na jedno z průmyslových center uhelné pánve severozápadních Čech. Přibývalo obyvatel nejen ve městě samotném, ale i v okolních obcích. „Majitel rozhodujících částí lázeňských areálů, několika dolů a největšího lesního komplexu v okolí, kníže Edmund Clary–Aldringen, se počátkem 90. let 19. století rozhodl vybudovat tramvajovou trať, která by propojila všechny obce v rámci aglomerace. To se podařilo v letech 1895 až 1913 výstavbou páteřního tahu Řetenice – Teplice – Trnovany – Dubí. Zahájením dopravy na prvním úseku vznikla první celoročně provozovaná veřejná elektrická dráha na území dnešní České republiky,“ napsal Ivan Grisa v publikaci Teplice – Šanov (1895–1959).
Tramvajová trať v Teplicích tedy vznikla v době, kdy například v Praze stále ještě dominovala dopravě koňka. Pokud tedy nepočítáme Křižíkovu elektrickou dráhu na Letné, která měla spíše propagační charakter.
Jednání o stavbě malodráhy v Teplicích byla zahájena roku 1891 a první tramvajová trať mezi vlakovým nádražím a Školním náměstím byla zprovozněna 25. července 1895. Celá trať byla jednokolejná s úzkým rozchodem kolejí tisíc milimetrů. Vozy měly kapacitou 24 sedících a 12 stojících cestujících.
K prvním změnám v síti došlo už rok po otevření, v roce 1896. Přibyl podjezd pod železniční tratí a od konce prosince se začalo jezdit i po nové trati spojující Benešovo náměstí s náměstím Svobody a Zámeckým náměstím. Na náměstí Svobody se před budovou magistrátu vystavěla rampa, po níž právě tramvaje jezdily. V říjnu roku 1898 bylo zprovozněno prodloužení na nádraží Zámecká zahrada.
Některé plány nevyšly
V roce 1905 se v Teplicích objevil velkorysý návrh, podle něhož se měly propojit koleje městských drah v Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem. Projekt se však nesetkal s větším pochopením.
Ve 20. let se v Teplicích stejně jako v ostatních městech tehdejšího Československa řešilo zdvoukolejňování tramvajových úseků. V Teplicích se však tato jednání nezdařila a intervaly tramvají nemohly být zkráceny. Bylo proto rozhodnuto o zavedení posilové autobusové linky, která poprvé vyjela do ulic roku 1932.
Zajímavá novinka se objevila těsně před vypuknutím druhé světoví války. Od 17. dubna 1939 se jednotlivé tramvajové linky v Teplicích začaly číslovat.
„Po válce však došlo k rozhodnutí o kombinaci tramvaje a trolejbusu při řešení obsluhy celé aglomerace,“ popisuje Grisa. Kombinace obou druhů elektrické dopravy však byla ve městě velikosti Teplic dlouhodobě neudržitelná. Roku 1956 proto město tramvaje zrušilo a nahradilo je trolejbusy.