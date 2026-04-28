Návštěvníci ústeckého muzea uvidí různé podoby Krakonoše a jeho proměnu

Autor: ČTK
  17:30aktualizováno  17:30

| foto: ČTK

Různé podoby Krakonoše - Rübezahla, ducha hor, uvidí návštěvníci ústeckého muzea. Dnes zahájená výstava přibližuje proměnu z postavy se zvířecími prvky do dnešní podoby. Exponáty pocházejí z pěti muzeí ve střední Evropě a soukromých sbírek. Součástí doprovodného programu budou přednášky a promítání pro děti. ČTK to řekl kurátor Jan Vondrouš.

Na projektu výstavy o Krakonošovi pracovali odborníci z Collegia Bohemica, které spravuje stálou expozici v ústeckém muzeu Naši Němci, delší dobu. "Věnujeme se česko-německým vztahům a Krakonoš - Rübezahl představuje spojení dnes už tří národů včetně Polska," uvedl Vondrouš. Původní zvířecí podoba postavy je zachycena na 3D tisku. Je to v podstatě koza s hlavou jelena, parožím a ocasem. Poprvé se objevuje v dokumentech ze 16. století. Zmínka o Krakonošovi je na první mapě Slezska z roku 1561, uvedl Vondrouš.

V Krkonoších žili dříve společně Češi, Němci a Poláci. "Po roce 1945 bylo vysídleno německy mluvící obyvatelstvo, ale postava se v jeho povědomí zachovala. Krakonoš se stal v Německu takovým fenoménem, že každé dva roky vyjde o něm nějaká kniha," poznamenal kurátor. Celovečerní filmy, které o ochránci Krkonoš existují v češtině a němčině, jsou si podle Vondrouše podobné, ačkoli vznikaly na různých stranách hranice.

K výstavě, která bude přístupná do 24. září, se připravuje katalog, ve kterém bude okolo 600 mutací Krakonoše. Ve vitrínách nyní lidé uvidí třeba porcelánového, skleněného či dřevěného. Největší měří 192 centimetrů. "Dnes je zobrazován jako vrtošivý stařík, který má rád dobro, ale občas popíchne kde koho," dodal Vondrouš. Na výstavě nechybí například fotografie lokomotivy, která je po hrdinovi známých pohádek pojmenována. Návštěvníci si mohou několik povídek o Krakonošovi přímo v muzeu pustit a hlasovat, které legenda se jim líbila nejvíc.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Počet zemí, kde zálohují petky a plechovky, v Evropě stoupá. Česko zůstává černým pasažérem

Kdyby byla vratná, v lese by asi nezůstala.

Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Česko je obklíčené státy, kde už naskočili na systém vratných nápojových obalů typu PET a plechovek. Tam všude se už vypité nádoby nepovalují hromadně kolem...

29. dubna 2026  7:32

Globus slaví 30 let v Česku: 30 aut pro handicapované a milionové výhry

29. dubna 2026  7:20

„Podporovali nacistické hnutí.“ Poslední zasedání vlády stanulo před soudem

Obžalovaná vláda. Jaroslav Krejčí a Richard Bienert (na snímku vpravo), v...

Před osmdesáti lety se v justičním paláci na Pankráci konal proces s rozmanitou skupinou obžalovaných. Adolf Hrubý, Richard Bienert, Jaroslav Krejčí, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus, kteří společně...

29. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Téměř sto let staré kruhy i šplhadla. V Krnově vrcholí obnova unikátní sokolovny

Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného...

Obnova unikátní prvorepublikové sokolovny v Krnově je ve finále. Kvůli komplikacím během oprav a následkům povodně se o rok protáhla a také prozatím zhruba o třicet procent prodražila. Hotovo by mělo...

29. dubna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Brno se obává růstu dopravy, v budoucnu může omezit vjezd aut i do širšího centra

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Do historického centra Brna nyní může autem zajet pouze ten, kdo tam bydlí nebo má provozovnu. Pravidla povolenek jsou velmi striktní. V příštích letech přitom nemusí zůstat u nejužšího středu města....

29. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Webinář IPSOS - Co skutečně hýbe českými spotřebiteli?

29. dubna 2026  6:05

Volná místa i slučování. Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně

Lesní školka Bažinka v Horce na Olomoucku má stále volná místa.

Pryč jsou roky, kdy se rodiče nervovali, zda pro své děti seženou místo ve školce. I po zápisech jsou v kraji volné kapacity. Příkladem je například Lesní školka Bažinka v Horce nad Moravou na...

29. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

A co děti, mají si kde hrát? Na Vypichu nově ano, u nás moc ne, volají naštvané maminky z Košíř

„Žádáme, aby dětské hřiště a sportoviště u adresy Pod Kotlářkou nezaniklo, ale...

Na Vypichu se otevřel dobrodružný areál, v němž si malí Pražané sami určují, co chtějí dělat. Nedaleké hřiště Pod Kotlářkou naopak zmizelo téměř bez vysvětlení. Zatímco jeden prostor láká na volnost,...

29. dubna 2026  5:30

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

28. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  29. 4. 4:42

ÚS dnes rozhodne o stížnostech firmy Metrostav Infrastructure a oběti znásilnění

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti stavební firmy Metrostav Infrastructure. Justice v kauze machinací při modernizaci hotelu Bohemia v...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

V průmyslovém areálu v Chropyni hořela střecha budovy s fotovoltaikou

ilustrační snímek

Hasiči dnes likvidovali požár střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše jsou fotovoltaické panely. Ještě před příjezdem...

28. dubna 2026  21:02,  aktualizováno  21:02

Policie hledá seniora z Kladenska, nevrátil se do ambulance v pražské nemocnici

Policisté pátrají po dvaasedmdesátiletém Václavu Šusserovi z Kladenska, který se dnes ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských...

28. dubna 2026  20:35,  aktualizováno  20:35

