Návštěvníci ústeckého muzea uvidí různé podoby Krakonoše a jeho proměnu

Různé podoby Krakonoše - Rübezahla, ducha hor, uvidí návštěvníci ústeckého muzea. Dnes zahájená výstava přibližuje proměnu z postavy se zvířecími prvky do dnešní podoby. Exponáty pocházejí z pěti muzeí ve střední Evropě a soukromých sbírek. Součástí doprovodného programu budou přednášky a promítání pro děti. ČTK to řekl kurátor Jan Vondrouš.
Na projektu výstavy o Krakonošovi pracovali odborníci z Collegia Bohemica, které spravuje stálou expozici v ústeckém muzeu Naši Němci, delší dobu. "Věnujeme se česko-německým vztahům a Krakonoš - Rübezahl představuje spojení dnes už tří národů včetně Polska," uvedl Vondrouš. Původní zvířecí podoba postavy je zachycena na 3D tisku. Je to v podstatě koza s hlavou jelena, parožím a ocasem. Poprvé se objevuje v dokumentech ze 16. století. Zmínka o Krakonošovi je na první mapě Slezska z roku 1561, uvedl Vondrouš.
V Krkonoších žili dříve společně Češi, Němci a Poláci. "Po roce 1945 bylo vysídleno německy mluvící obyvatelstvo, ale postava se v jeho povědomí zachovala. Krakonoš se stal v Německu takovým fenoménem, že každé dva roky vyjde o něm nějaká kniha," poznamenal kurátor. Celovečerní filmy, které o ochránci Krkonoš existují v češtině a němčině, jsou si podle Vondrouše podobné, ačkoli vznikaly na různých stranách hranice.
K výstavě, která bude přístupná do 24. září, se připravuje katalog, ve kterém bude okolo 600 mutací Krakonoše. Ve vitrínách nyní lidé uvidí třeba porcelánového, skleněného či dřevěného. Největší měří 192 centimetrů. "Dnes je zobrazován jako vrtošivý stařík, který má rád dobro, ale občas popíchne kde koho," dodal Vondrouš. Na výstavě nechybí například fotografie lokomotivy, která je po hrdinovi známých pohádek pojmenována. Návštěvníci si mohou několik povídek o Krakonošovi přímo v muzeu pustit a hlasovat, které legenda se jim líbila nejvíc.