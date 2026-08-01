Návštěvnost státních památek v Ústeckém kraji je zatím vyšší než loni

Do poloviny letních prázdnin přilákaly nejvíc návštěvníků státních památek v Ústeckém kraji zámek Ploskovice a hrad Házmburk na Litoměřicku. Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) od prvního července přivítaly 35.944 návštěvníků, bezmála o 4000 výletníků víc než loni. ČTK o tom informovala mluvčí NPÚ Alena Michálková.
Návštěvnost v první půlce prázdnin ovlivnilo několik faktorů. "Pozitivně se na ní podílela bohatá nabídka kulturních akcí, výstav, koncertů i netradičních prohlídek. Naopak během vlny tropických veder zaznamenaly památky dočasný pokles," uvedla mluvčí. V nejteplejších dnech lidé vyráželi na prohlídky dopoledne, dávali přednost koupalištím a dalším letním aktivitám.
Nejnavštěvovanější památkou v Ústeckém kraji je i letos státní zámek Ploskovice, který od začátku prázdnin k 30. červenci navštívilo 6173 lidí. "Zámek si drží mírný náskok před ostatními památkami díky atraktivním historickým interiérům s cennou barokní a druhorokokovou výzdobou i rozlehlému zámeckému parku s volně se procházejícími pávy," řekla Michálková.
Druhý je jako loni hrad Házmburk, který za prázdniny přivítal dosud 6129 návštěvníků. K oblibě jedné z nejvýraznějších dominant Českého středohoří přispívá romantická atmosféra zříceniny rodu Zajíců na osamělé čedičové vyvřelině, ale i výstup na hradní věž s jedinečnými panoramatickými výhledy na České středohoří a středočeskou pahorkatinu. "Atraktivitu Házmburku umocňují i pověsti o bájných pokladech ukrytých uvnitř hory," podotkla mluvčí.
Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenal státní zámek Libochovice na Litoměřicku, který za červenec navštívilo 3962 návštěvníků. Loni jich dorazilo 2054. Za vyšším zájmem podle Michálkové stojí zapojení zámku do tradičního projektu NPÚ 'Po stopách šlechtických rodů', letos s podtitulem 'Šlechta na cestách'.
K vyššímu zájmu přispěl i nový prohlídkový okruh Expedice Herberstein, který od 1. července na zámku Libochovice představuje cestovatelské příběhy posledních šlechtických majitelů zámku i unikátní exponáty z jejich cest po Egyptě, Súdánu a Indii. Expozice nabízí mimo jiné nilského krokodýla, egyptskou mumii, historické cestovní vybavení, mapy, fotografie i další unikátní předměty z dalekých výprav.
Přestože horké letní počasí prvních prázdninových týdnů návštěvnost místy ovlivnilo, zájem o památky v kraji zůstává stabilní. Léto na hradech a zámcích navíc nekončí. Návštěvníky čeká řada kulturních akcí, koncertů, divadelních představení i netradičních prohlídek, jejichž vrcholem bude Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna.