Názory na financování nepedagogů se ve větších městech v Ústeckém kraji různí

Názory na financování nepedagogických pracovníků se ve větších městech v Ústeckém kraji různí. Nepedagogický personál platí města a obce ze svých rozpočtů od začátku roku. Po půl roce od zavedení změny mají zástupci měst, které ČTK oslovila, odlišné názory. Například ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) se domnívá, že jde o závazek města vůči důležité skupině pracovníků, o které je nutné se postarat. Některé radnice přistoupily před zavedením změny k propouštění.
Krajské město si spočítalo, že na platy nepedagogických zaměstnanců potřebuje na letošní rok okolo 56 milionů korun. K 1. dubnu přišla další změna, kdy stát změnil platové skupiny, takže bylo nutné najít v rozpočtu dalších 28 milionů korun na pokrytí zvýšení mezd. "Mně to určitě radost nečiní, ale zase beru za závazek města, že se musíme o tyto skupiny pracovníků postarat," míní Nedvědický. Podle informací ČTK někteří pracovníci na ústeckých školách skončili už loni, a to třeba v případě, že měli smlouvu na dobu určitou, která jim nebyla prodloužena.
K takzvané optimalizaci pracovních míst pro kuchařky, uklízečky, školníky či asistenty pedagogů přistoupilo před změnou financování město Most. "Nenazýval bych to hromadným propouštěním, ale spíše sjednocením míst v jednotlivých školských zařízeních," řekl ČTK primátor druhého největšího města v kraji Marek Hrvol (ProMOST). Podle schváleného rozpočtu na letošní rok město počítalo s náklady na mzdy nepedagogů ve výši okolo deseti milionů korun. Šlo nicméně o částku před 1. dubnem.
Děčín do letošního rozpočtu na platy nepedagogů započítal částku ve výši okolo 218 milionů korun. Od 1. dubna bylo nutné částku navýšit o necelých sedm milionů korun. Město má zhruba 295 takových zaměstnanců, před zavedením změny jich 12 propustilo. "Stát slíbil dokrýt financování nepedagogických pracovníků jedna ku jedné, realita je ale o 30 milionů korun horší," řekl ČTK náměstek pro školství Martin Pošta (Volba pro Děčín). Aby město zajistilo chod škol, upřednostnilo stabilizaci personálu před údržbou školního majetku. "Bohužel, ani odložení oprav nestačilo a na některých školách jsme museli přistoupit k propouštění. Následné dubnové navýšení tarifů o devět procent bez adekvátní podpory státu jen potvrzuje, že čelíme nesystémovému a neférovému škrtu, který dopadá přímo na města a kraje," uzavřel náměstek.
Chomutov nepedagogický personál propouštět nemusel. Primátor Milan Märc (Nový Sever) ČTK řekl, že počet nepedagogů ve městě není nadhodnocený. "Což byl jeden z argumentů, proč vláda ke změně přistoupila," podotkl. Ve městě je 237 nepedagogických zaměstnanců. V rozpočtu na jejich platy bylo i s rezervou přes 125 milionů korun. Kvůli změně 1. dubna bylo nutné uvolnit ještě další zhruba čtyři miliony korun. Nastavení financování ze strany státu podle Märce není takové, jak bylo samosprávám slíbeno.