Cizinci plundrovali Nechranice přímo před strážci. Kapry házeli do boxu v autě

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:52
Rybářská stráž má podezření na týrání zvířat u vodní nádrže Nechranice na Chomutovsku. Cizinci z Litvy odnášeli ulovené kapry do plastových nádob do auta. Navíc porušili několik pravidel, která se k lovu vztahují. Ryby se podařilo díky rychlému zásahu vrátit do vody.
Cizinci z Litvy odnášeli kapry ulovené ve vodní nádrži Nechranice do plastových nádob do auta. | foto: Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz

„Když jsou nižší teploty, zvládají ryby takové podmínky lépe,“ uvedl mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský. Přesto by podle něj měla záležitost posoudit veterinární správa. Ryby se tísnily v malém prostoru a hrozilo jejich uhynutí.

Cizinci z Litvy odnášeli kapry ulovené ve vodní nádrži Nechranice do plastových nádob do auta.

Pokud jde o daná pravidla, kapry si rybáři mohou odnést pouze dva, cizinci jich měli osm a dalšího zrovna chytili, když za nimi dorazili strážci. Zároveň si o úlovcích nevedli žádnou evidenci, která je povinná.

Litevci měli krátkodobé povolenky, které jim rybářská stráž zadržela. Skalský podotkl, že je důležité každý ulovený kus evidovat, aby měli rybáři přehled o počtu ryb v nádržích. „Vše bude sepsáno a bude předáno orgánům státní správy,“ řekl Skalský. Za přestupky hrozí cizincům nižší pokuty. Vyšším peněžitým trestům mohou čelit, pokud orgány rozhodnou, že šlo o týrání.

Rybářské svazy dlouhodobě volají po zpřísnění trestů. Mluvčí podotkl, že nejde o ojedinělý případ a současná výše pokut přestupce ani pytláky neodrazuje.

Na nechranické nádrži stráž nedávno zadržela povolenku rybáři z Německa, který si ponechal čtyři nezapsané kapry. Ryby měl v igelitovém pytli v autě. Rovněž se je podařilo vrátit v pořádku zpět do přehrady.

Pytlák ho nabral na kapotu, pak mu hrozil nožem. Trestu porybný u soudu těžko věřil

Na Ústecku našla stráž u dvou nádrží uhynulé kapry v saku na ryby. Rybáři si mohou ponechat kapry do určité velikosti, v obou případech byly ryby výrazně větší. Také tento případ by mohl skončit pokutou za týrání.

4. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  13:09

Petřín.

Štefánikova hvězdárna na vrchu Petříně, večer.

vydáno 4. listopadu 2025  12:39

