Nedaleko Lovosic zemřel po střetu s osobním automobilem motorkář

Na silnici III. třídy mezi Siřejovicemi a Lovosicemi zemřel ve čtvrtek odpoledne po střetu s osobním automobilem motorkář. Záchranáři vyslali na místo vrtulník, ale resuscitovat muže se jim nepodařilo, řekl dnes ČTK mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej.
Příčiny a okolnosti havárie jsou předmětem dalšího vyšetřování, řekl mluvčí litoměřické policie David Novák.
První den nového měsíce se v Ústeckém kraji staly čtyři nehody, při kterých jeden člověk zemřel, jeden se těžce zranil a jeden lehce. Škoda byla vyčíslena na 471.000 korun. Příčinou nehod bylo podle předběžných zjištění vyšetřovatelů v jednom případě nedání přednosti v jízdě a v dalších třech nesprávný způsob jízdy, vyplývá z informací policie na webu.