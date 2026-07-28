Nehoda dvou aut na Děčínsku si podle prvotních informací vyžádala tři zraněné

Odpolední dopravní nehoda dvou osobních aut na silnici I/62 u Dobkovic na Děčínsku si podle prvotních informací vyžádala tři zraněné osoby. Průjezd v místě nehody je omezený. Hasiči o tom informovali na síti X.
Jeden člověk je těžce zraněný a je v péči lékařů na ústeckém traumacentru, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Prokop Voleník. Dva lidé utrpěli středně vážné zranění. Záchranáři je převezli do děčínské nemocnice.
Před příjezdem hasičů začala auta hořet. Pomocí přenosných hasicích přístrojů je uhasili přítomní svědci.