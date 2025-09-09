Při nehodě na Mostecku zemřel dělník, policie ji vyšetřuje jako nedbalost

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:42aktualizováno  14:42
Policie prověřuje pondělní nehodu kamionu u Želenic na Mostecku, při níž zemřel dělník a další utrpěl těžké zranění, pro podezření z usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidič měl pozitivní test na THC. Policie muži středního věku zadržela řidičský průkaz. Pokud ho policie obviní, bude mu hrozit až šestileté vězení.

Dopravní nehoda kamionu a dodávky na silnici I/13 u Želenic na Mostecku (8. září 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Nehoda se stala v pondělí po poledni na silnici I/13. Podle prvotních informací měl řidič mikrospánek. Když se probral, strhl volant a narazil do prázdného vozidla, u kterého byla skupina dělníků. Přesnou příčinu a okolnosti nehody ještě policie prověřuje, informoval v úterý mluvčí mosteckých policistů Václav Krieger.

K nehodě se sjely všechny záchranné složky, zasahoval také vrtulník, který transportoval zraněného muže do ústecké nemocnice. Hlavní tah mezi Libercem a Karlovými Vary byl několik hodin uzavřený.

Řidič kamionu pod vlivem drog narazil do dodávky a dělníků, jeden zemřel

Podobný případ se stal v roce 2020. Řidič kamionu tehdy najížděl ve směru od obce Ohníč na Teplicku na silnici I/13. V místě, kde byl v té době levý pruh uzavřen, narazil do odstaveného nákladního auta, které bylo odhozeno na další vůz.

Obě vozidla následně narazila do pracovníků, kteří prováděli údržbu středových svodidel. Na místě zemřeli muži ve věku 41, 42 a 55 let. S trvalými následky vyvázl pracovník údržby. Soud muži uložil 2,5 roku vězení a trest zákazu řízení motorových vozidel po dobu pěti let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Divočákům zachutnalo na fotbalovém hřišti, rozryli ho podruhé za čtyři dny

Z nevítaných návštěv divokých prasat na fotbalovém hřišti v brněnském Jundrově se stává nepříjemná tradice. Minulý pátek trávník rozryli tak, že se na něm nedá hrát. V pondělí večer se divočáci na...

9. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Horácké divadlo uvede poválečnou road movie Velbloud v zemi nikoho

Horácké divadlo připravuje premiéru hry Velbloud v zemi nikoho. Je inspirovaná skutečným příběhem, který začal na Havlíčkobrodsku těsně po skončení druhé...

9. září 2025  12:59,  aktualizováno  12:59

Zlínská univerzita zrekonstruovala část budovy vysokoškolské koleje, zájem trvá

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zrekonstruovala část budovy vysokoškolské koleje U12. Jde o bývalý baťovský internát v centru města. Opravené jsou pokoje...

9. září 2025  12:55,  aktualizováno  12:55

TCL globální jedničkou v dodávkách Mini LED, na veletrhu IFA 2025 předvádí působivou dynamiku

9. září 2025  14:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zoo Dvůr Králové má první odchov bércounů Petersových, jsou příbuznými slonů

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku odchovávají prvního bércouna Petersova v historii zoo. Mládě se narodilo v srpnu. Bércouni Petersovi jsou...

9. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Aula v Náchodě načne druhou sezonu objevem Ida the Young a Škvoreckým

Kulturní prostor Aula na Jiráskově gymnáziu v Náchodě bude hostit v sobotu 13. září od 19 hodin koncert plzeňské indiefolkové kapely Ida the Young, nové hvězdy nezávislé hudební scény. V pátek 19....

9. září 2025  14:09

LONGi a Nofar Energy uzavírají přelomové partnerství pro největší solární projekt v Rumunsku s využitím revoluční technologie BC Technology

9. září 2025  14:09

Liberec možná v zimě uzavře Svijanskou arénu kvůli havarijnímu stavu střechy

Vedení Liberce možná už tuto zimu uzavře chátrající zimní stadion Svijanská aréna, který je nejvyužívanějším sportovištěm v městském Sport parku. Důvodem je...

9. září 2025  12:20,  aktualizováno  12:20

MMA se otevírá milionům fanoušků. Německá RTL odvysílá turnaj OKTAGON 78 na volně přístupném kanálu

9. září 2025

Pithart, Rychetský, Uhde: Přijďte k volbám!

9. září 2025  13:53

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde...

9. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Při rekonstrukci bytu v centru Plzně vybouchl plyn, řemeslníka odvezla sanitka

Při rekonstrukci bytu na Americké třídě v Plzni vybouchl v úterý po poledni plyn. Zranil se dvaapadesátiletý muž, který potrubí opravoval. Výbuch ho popálil na horní části těla.

9. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.