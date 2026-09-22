Nehoda kamionu a auta zablokovala silnici u přechodu do Německa na Chomutovsku

Vážná nehoda kamionu a osobního automobilu dnes dopoledne zablokovala silnici 7 na Chomutovsku nedaleko přechodu do Německa. Silnice u obce Hora Svatého Šebestiána je obousměrně uzavřena. ČTK to řekl mluvčí policie David Novák.
Spolujezdkyni v osobním vozidle transportoval vrtulník s velmi vážnými zraněními do ústeckého traumacentra. Řidiče s vážným zraněním tam převezla sanitka, řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.
Policie dostala informaci o nehodě v 11:13. Na místo vyjeli hasiči a záchranná služba. Uzavírka kvůli záchranným a vyprošťovacím pracím stále trvá. Před nehodou se vytvořily kolony. Příčiny a okolnosti střetu dvou vozů policie vyšetřuje.