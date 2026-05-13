Nehoda u zavřeného mostu v ústeckém Mojžíři omezila dopravu na I/62

Autor: ČTK
  15:50aktualizováno  15:50
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nehoda kamionu s osobním autem u uzavřeného mostu v ústeckém Mojžíři dnes omezila dopravu na hlavním tahu mezi Děčínem a krajským městem. Řidiče i spolujezdce z osobního vozidla převezli záchranáři do nemocnice. Dopravu museli řídit policisté, tvořily se kolony. ČTK o tom informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Cesta je pro nákladní dopravu kvůli opravě mostu uzavřená. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Mojžíř a Neštěmice, kde je nutné projet pod viaduktem a přes úzkou silnici. Pro kamiony vede objížďka do Děčína přes Libouchec a Jílové. Proč nákladní vůz s cizí poznávací značkou do zákazu vjel, bude vyšetřovat policie. Jako pravděpodobná verze se jeví, že řidič zřejmě nevěděl, že pro vozidla nad 3,5 tuny platí zákaz vjezdu, uvedla Hyšplerová. Osobní vozidlo odvezla odtahová služba, kamion u mostu zatím zůstal.

