Nehody „koloběžkářů“ pod vlivem alkoholu skončily zraněním

Hned dvěma nehodami elektrokoloběžek, při nichž sehrál roli alkohol, se museli v uplynulých dnech zabývat policisté na Chomutovsku.

K první došlo 8. srpna před půlnocí v Kadani. 65letý řidič koloběžky nezvládl řízení a havaroval. Při pádu utrpěl zranění, musel být proto hospitalizován v nemocnici.

„Přivolaní policisté s řidičem provedli dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 2,5 promile,“ přiblížila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Druhá nehoda se stala 17. srpna v Chomutově, tentokrát koloběžku řídil 26letý muž. I on havaroval kvůli nezvládnutému řízení, zranění si rovněž vyžádalo hospitalizaci. Muž nadýchal více než 1,5 promile.

Oba řidiči jsou podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí jim trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let a také peněžitý trest nebo zákaz činnosti. To však není všechno.

„Policisté navíc zjistili, že nejvyšší konstrukční rychlost havarovaných elektrokoloběžek činí 70 km/h,“ popsala Glogovská.

Podle legislativy je však k řízení motorového vozidla, jehož konstrukční rychlost převyšuje 45 km/h, nutné řidičské oprávnění skupiny B. Ani jeden z mužů přitom řidičák nemá.

„Za takový prohřešek podle zákona hrozí postih v podobě pokuty ve výši 25 až 75 tisíc korun, dále zákaz činnosti v délce 18 měsíců až tří let a čtyři trestné body,“ nastínila mluvčí.

