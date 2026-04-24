Nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji mají Lovosice a Štětí

Nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji mají města Lovosice a Štětí z okresu Litoměřice. Postupují do celostátního kola, které loni vyhrál Jirkov na Chomutovsku. Informoval o tom na webu Ústecký kraj. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy rozvojem informačních technologií a služeb poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a dalších elektronických médií.
Soutěž Zlatý erb se letos koná poosmadvacáté. Centrální organizace sice skončila, ale Ústecký kraj se rozhodl v akci pokračovat podobně jako další krajské samosprávy. Vítězové získali finanční dar 40.000 korun. Na druhém místě skončily Litoměřice a Benešov nad Ploučnicí, které obdržely po 30.000 korunách, a třetí místo patří Mostu a Libochovicím, zástupcům těchto dvou radnic náměstek hejtmana Tomáš Kirbs (ANO) předal po 20.000 korunách.
Letošního ročníku soutěže se v Ústeckém kraji zúčastnilo 31 měst a obcí a pět obcí s rozšířenou působností. Zlatý erb si mimo jiné klade za cíl zviditelnit a ocenit implementace nových technologií a postupů při výstavbě obecních a městských webových portálů a inspirovat tak ostatní. Díky přihlášení do soutěže získají města a obce zpětnou vazbu ke svým webovým portálům. Porotci weby hodnotí například z pohledu občana nebo turisty. Zároveň se přihlíží i k zákonným povinnostem, jako jsou třeba povinně zveřejňované informace.
Vítězové obdrželi volnou vstupenku na mezinárodní konferenci ISSS zaměřenou na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, která se uskuteční 18. a 19. května v Hradci Králové. Vyhlášeni na ní budou nejúspěšnější účastníci za celou dobu trvání soutěže.