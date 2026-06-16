Největšímu divadelnímu festivalu v Ústeckém kraji budou chybět dotační peníze

Největší divadelní přehlídce v Ústeckém kraji, festivalu Kult, budou chybět dotační peníze od Ústí nad Labem. Pořadatelé požádali o dotaci 2,25 milionu korun, v letech 2027 až 2029 by tak dostali po 750.000 korunách. Podle hodnocení žádosti městskou kulturní komisí měl festival získat 561.000 korun ročně, v součtu 1,683 milionu korun. Komise nicméně s ohledem na významnost festivalu doporučila dotaci navýšit na částku požadovanou pořadateli. Rada s tím nesouhlasila a zastupitelé v pondělí odhlasovali přidělení nižší částky. Ředitelka festivalu Lenka Havelková dnes ČTK informovala, že to bude znamenat kromě jiného omezení programu.
Festival od města obdržel výrazně nižší podporu už v předchozích letech, připomněla Havelková. V letech 2023 až 2024 činila podpora 1,3 milionu korun ročně, v letech 2025 až 2026 to bylo 896.000 korun za rok. "Poslední dva roky tak tedy spolek fungoval na hraně a svoji vysokou dramaturgickou úroveň si držel i díky sponzorům, soukromým dárcům, vlastní hospodářské činnosti a vysoké divácké návštěvnosti," uvedla ředitelka. "Tyto zdroje však nemohou dlouhodobě nahrazovat stabilní veřejnou podporu," doplnila.
Schválená výše dotace už bude na festivalu podle Havelkové znát. "Už nyní jsme dlouhodobě nuceni dělat velké kompromisy a pomalu, ale jistě nám dochází jakýkoliv manipulační prostor," řekla ředitelka. Neschválené dotační prostředky budou podle ní při pořádání dalšího ročníku pořadatelům chybět. "Bude to znamenat omezení programové nabídky festivalu a je možné, že omezení programové nabídky povede k nenaplnění podmínek pro žádost na ministerstvu kultury," popsala dopady Havelková.
Rozhodnutí rady a následně zastupitelů podle ní pocítí návštěvníci festivalu, obyvatelé města i instituce, se kterými organizátoři spolupracují. Ředitelka má za to, že se celkově sníží kvalitní kulturní nabídka ve městě. "Jen bych ještě dodala, že 750.000 korun není optimální částka, s kterou by festival mohl fungovat bez kompromisů, ale jedná se o minimum, které si festival po téměř 30 letech existence pro své stabilní fungování zaslouží," řekla Havelková.
Festival každoročně navštíví tisíce diváků z různých koutů ČR i ze zahraničí. Představeními oživuje netradiční prostory v krajském městě. Vystoupení lidé viděli v parku na Severní Terase, u jezera Milada či v zoo. Město přitom změnilo podmínky ve svém dalším programu na víceletou kulturní činnost, kde je nově podmínka vlastního prostoru pro pořádání akcí. "Tato nová podmínka navíc ze stávajícího okruhu žadatelů vyřadila pouze spolek Kult," podotkla Havelková.
Vedení města má za to, že si mohou pořadatelé požádat o jednoletou dotaci, uvedl v pondělí náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO). Havelková řekla, že duplicitní podání žádosti na stejný projekt je vyloučené a odkázala se na oficiální dokument města.
Opozice navrhla, aby Kult získal celou částku, o kterou žádal. Protinávrh pondělním hlasováním neprošel.