Několik chodníků v Ústí nad Labem čeká oprava

Nového povrchu se letos dočká část ulice Hluboká v části Neštěmice, kde práce vyjdou na 528 tisíc korun bez DPH, a parkoviště v Ladově ulici na Severní Terase. V tomto případě jsou náklady vyčísleny na necelých 650 tisíc korun bez DPH.
Nové chodníky pak budou při silnici III/25841 v úseku mezi křižovatkou s ulicí Poslední cesta a křižovatkou s ulicí U Krematoria na Střekově. Oprava bude stát téměř dva miliony korun bez DPH.
Obnovy se dočká i chodník ve Vinařské ulici na Bukově, a to v úseku od křižovatky s ulicí Za Vozovnou po křižovatku s ulicí Božtěšická, práce přijdou na 1,2 milionu korun bez DPH.