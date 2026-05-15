Některé městské části Štětí se dočkají kanalizace, vyjde na víc než 400 mil. Kč

Ve Štětí na Litoměřicku dnes po 15 letech plánování začala stavba kanalizace pro městské části Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno. Dokončení stavby za více než 400 milionů korun je naplánované na rok 2029. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí radnice Pavel Hoznédl.
Vybudování kanalizace je rozdělené do dvou investičních akcí. Investorem je město, které chce projekty zaplatit hlavně z dotací. Po dokončení předá infrastrukturu do vlastnictví a správy Severočeské vodárenské společnosti, v níž má podíl.
"Konečně se v čase protnulo to nejdůležitější, a sice máme vyprojektováno, máme zajištěné finance včetně dotací i překlenovacího investičního úvěru, máme vysoutěžené firmy a máme zajištěno i následné provozování," uvedl starosta Miroslav Andrt (nestr.). Rozvoj infrastruktury podle něj přispěje k udržení mladých rodin na venkově.
Projekt počítá s připojením 1322 obyvatel na kanalizaci, vybudováním dvou čistíren odpadních vod a více než 20 kilometry kanalizační sítě. Čistírny budou mít kapacitu pro 1350 obyvatel. Stavba má snížit množství znečištění vypouštěného do přírody zhruba o 53 tun ročně.