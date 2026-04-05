Některé tábory v Ústeckém kraji byly hned obsazené, táhnou příměstské

O letní tábory v Ústeckém kraji je velký zájem, některé z nich byly podle organizátorů hned obsazené. Rodiče i děti častěji vyhledávají příměstské tábory, které jsou často tematické. Například Knihovna Ústeckého kraje pořádá tábor zaměřený na počítačovou hru Minecraft. Ústecký dům dětí a mládeže pořádá lezecký tábor i tradiční in-line tábor, zjistila ČTK.
Ústecký dům dětí a mládeže má zatím v nabídce přes 50 táborů, loni jich připravil 83. Ředitel Jan Eichler očekává, že s rostoucí poptávkou přibudou další. Odhadem by mohla nabídka čítat 70 až 80 táborů. "Převažují příměstské tábory, protože o ně je největší zájem," uvedl ředitel. Děti podle něj chtějí přespávat doma. Pobytové tábory ale byly rychle naplněné, podotkl Eichler.
Kromě táborů jsou na léto připravená také odborná soustředění. Jedou na ně tanečníci nebo klub aerobiku. Na soustředění mohou vyrazit i děti, které zatím na kroužky nedocházejí. Pokud se jim zájmová činnost zalíbí, mohou se od září do kroužků přihlásit, podotkl ředitel.
Ceny táborů zůstávají zhruba stejné, podle Eichlera si je mohou dovolit i samoživitelé. V celorepublikovém průměru jsou spíše na spodní cenové hranici, dodal.
Knihovna Ústeckého kraje má dva příměstské tábory zcela naplněné, řekla ČTK mluvčí knihovny Veronika Balcarová. Jeden tábor je zaměřený na udržitelnost, druhý na umění. Oba mají kapacitu 20 dětí. Cena se zvýšila asi o sto korun. Dva turnusy příměstského tábora zaměřeného na hru Minecraft pořádá knihovna ve spolupráci se vzdělávací institucí Bridge Academy. Každý turnus je pro 15 dětí, několik míst je ještě volných.
Každoroční příměstský tábor ústecké základní umělecké školy Evy Randové byl obsazen téměř ihned po spuštění rezervace na konci ledna. Cena za pět dní pro jedno dítě je 2800 korun, což je o 300 korun více než loni.
Dům dětí a mládeže v Žatci na Lounsku letos připravil 14 táborů. "Některé jsou už obsazené," uvedla pedagožka volného času Petra Cinová. Další část táborů nabízí několik posledních míst. Rychleji obsazené byly turnusy pro školáky.