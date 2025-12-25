Neměli co dělat na svobodě, mostečtí policisté je chytili

Mostečtí policisté vypátrali tři osoby, které neměly na svobodě co pohledávat.
Ve dvou případech narazili v dopoledních a odpoledních hodinách v ulici třídy Budovatelů na dva mladistvé. Jednalo se o chlapce a dívku.
Z rozhodnutí Okresního soudu v Mostě vyplynulo, že oba mají být umístěni ve výchovném ústavu domu dětí a mládeže.
„Tam se jim však zřejmě nelíbilo. Rozhodli se proto, že utečou do Mostu. Dívka si užívala svobodu osm dní od vyhlášení pátrání. Mládenec pak dny čtyři. Po zajištění si oba hledané převzali odpovědní pracovníci domu dětí a mládeže, kteří je převezli zpět do zařízení,“ sdělil mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
Ve třetím případě šlo o muže z Loun, jenž nerespektoval rozhodnutí soudu, který vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
„Bez závažného důvodu si pobyt na svobodě prodloužil o celé dva dny až do doby, než ho policisté zatkli. Tím si zadělal na další problém. Před převozem do vazební věznice si od policejního vyšetřovatele převzal sdělení obvinění ze spáchání maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. K mosteckému soudu pojede znovu a na kontě mu může přistát k jeho původnímu trestu další, a to až dvouletý,“ dodal Krieger.