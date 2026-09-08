Po výhrůžce v Kadani evakuovali i ležící pacienty. Čin ubožáka, píše starosta

„Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem,“ řekla mluvčí nemocnice Karolína Odlasová s tím, že šlo o prosté oznámení, že pisatel nic nepožadoval.
„Evakuovali jsme kolem 240 lidí,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš. Policie po příjezdu na místo zatarasila příjezdové cesty.
„Evakuace začala asi v sedm. Všechno bylo organizované, žádný chaos,“ popsal pro iDNES.cz pracovník nemocnice Petr Švec.
Hasiči zajistili na žádost policie evakuační autobus a stany pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Zázemí pro evakuované poskytla také výjezdová základna záchranné služby v sousedství nemocnice.
Velmi ostré vyjádření vydal v souvislosti s událostí na svém facebookovém profilu starosta Kadaně Jan Losenický. „Kdo dokáže vyhrožovat bombou v místě, kde leží nemocní lidé, je prostě ubožák a bezpáteřní hajzl. Pro něco takového neexistuje absolutně žádná omluva,“ uvedl starosta na sociální síti.
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Městská nemocnice v Kadani je spádová pro oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska.
Podle informací na webu zajišťuje lůžkovou péči v oborech interna (včetně JIP), chirurgie (včetně JIP), ortopedie, gynekologie a porodnice, pediatrie, urologie, ARIM a disponuje v současnosti kapacitou 230 lůžek.