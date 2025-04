Lákáme na atestace. Mediky překvapujeme i úrovní, říká šéf okresní nemocnice

S téměř osmi sty lůžky jste druhou největší nemocnicí v Ústeckém kraji. Potýkáte se stejně jako ostatní špitály s nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu vůbec?

Situace u nás je stejná jako jinde. Chybí nám několik desítek lékařů a zdravotních sester. I proto máme některá oddělení z personálních důvodů částečně uzavřena. Pokud se nám podaří sehnat víc lékařů a sester, tak lůžka znovu navýšíme.

Mají studenti medicíny zájem pracovat v mostecké nemocnici? Nejen Most, ale celý Ústecký kraj není považován za místo, kam by se lidé – a nejen lékaři a zdravotní sestry – za prací hrnuli…

Za mě je Most velmi krásné město, ale je mi jasné, že kdo to tady nezná, může to vnímat jinak. Ústecký kraj včetně Mostu není prezentován příliš pozitivně. Na nás je, abychom tento předsudek změnili. Je to sice hodně práce, ale jde to. Snažíme se, aby se k nám studenti medicíny nejdřív přišli podívat. Pak jsou velmi často překvapeni, co všechno a na jaké úrovni se tady dělá.

Očekávají malou okresní nemocnici, ale my se spíš blížíme nemocnici fakultního typu. Snažíme se spolupracovat se zdravotnickými fakultami, jezdíme na workshopy nebo na různé kempy, abychom byli s mediky v kontaktu. Snažíme se i v zahraničí, například na Slovensku. V současné době zaměstnáváme kolem osmdesáti lékařů z ciziny, což je největší počet v rámci Krajské zdravotní.

Čím studenty medicíny přesvědčíte, aby se rozhodli v mostecké nemocnici pracovat?

Když pominu zařízení a přístrojové vybavení, tak je to třeba získání atestace. Když k nám nastoupí medik po škole, do pěti let má atestaci. V Praze to trvá až deset let. Ve spolupráci s městem nabízíme mladým lékařům startovací byty. Do budoucna chceme postavit takzvaný Dům sester, kde plánujeme vybudovat menší byty, abychom byli atraktivní i pro zdravotní sestry a lékaře z jiných regionů.

V kterých oborech máte nedostatek lékařů?

Aktuálně by se nám nejvíce hodil psychiatr, abychom mohli otevřít zrekonstruované lůžkové oddělení psychiatrie, a lékaři na interní oddělení. S ohledem na hornický region je tady pacientů opravdu hodně, což souvisí i se sociálním složením obyvatel a jejich životním stylem.

Nemocnice byla postavena před 50 lety. Splňuje po té době požadavky na moderní zdravotnické zařízení?

Musím říct, že nemocnice byla tehdy postavena hodně nadčasově, a to jak technologicky, tak i prostorově. Ale za tu dobu se hodně změnila struktura poskytované péče. Problém je, že lidé často nemají svého praktického lékaře a chodí na urgentní příjem. Naše stávající prostory na to nejsou uzpůsobené, proto plánujeme výstavbu nového urgentu. Očekávám, že to bude v horizontu příštích pěti let. Chystáme také rekonstrukci porodnice, připravena je modernizace dětského oddělení.

Jak chcete zajistit chod nového urgentního příjmu personálně, když vám už teď lékaři chybějí?

Musíme vybudovat celý tým urgentních lékařů. Dneska služby na urgentním příjmu zajišťují lékaři lůžkových oddělení. Funguje to tak, že se starají o pacienty na svém oddělení a mimo to slouží směny na urgentu. To je potřeba do budoucna vyřešit, protože lékaři na urgentním příjmu sloužit nechtějí a není se čemu divit. Ta práce je opravdu obtížná a psychicky náročná.

Že pacienti často služby urgentního příjmu v podstatě zneužívají, není žádným tajemstvím. Je tomu tak i v Mostě?

To je asi nejpalčivější problém nemocnice, protože to dopadá na jednotlivá oddělení. Urgentní příjem je určen pro pacienty s vážnými problémy. A v mnoha případech jde o zneužívání. Odhadem tak 70 procent pacientů na urgentní příjem nepatří, jejich potíže by vyřešil praktický lékař. Ale my je ošetřit musíme, i když přijdou s banalitou. Navíc jsou často velmi nepříjemní a vyžadují přednostní ošetření.