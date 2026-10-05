Nemocnice v Chomutově otevřela ordinaci pro děti, v regionu pediatři chybí

Nemocnice v Chomutově otevřela novou ordinaci pro děti a dorost. Reaguje tím na výrazný nedostatek pediatrů v regionu. Po uzavření tří ordinací dětských lékařů na Žatecku a Podbořansku letos na jaře zůstalo bez registrujícího lékaře velké množství dětí. Situace se přitom může zhoršovat také v oblasti Chomutova, Jirkova a Kadaně, kde mnoho dětských lékařů postupně dosahuje důchodového věku. ČTK o tom dnes informovala společnost Krajská zdravotní (KZ), pod kterou chomutovská nemocnice patří.
Ambulance nabídne rodičům možnost registrovat své děti přímo v nemocnici a zároveň získat přístup k péči, která propojuje praktického dětského lékaře se specialisty a zázemím nemocnice. "Chceme rodičům nabídnout především jistotu, že jejich děti budou mít svého pediatra a v případě potřeby také rychlou návaznost na další odbornou péči. Otevření ordinace je pro nás důležitým krokem ke stabilizaci dětské zdravotní péče v našem regionu," uvedl primář dětského oddělení Tomáš Baumrt.
První pacienty bude v ordinaci přijímat lékařka Radka Bamburáková, zdravotní sestrou bude Pavlína Soralová. Tým se následně rozšíří také o primáře Baumrta a lékařku dětského oddělení Karolínu Plchovou.
Nemocnice počítá s tím, že se ordinace může v budoucnu dále rozšiřovat. Záviset to bude na zájmu rodičů a dostupnosti dalších dětských lékařů. Ze zdravotnické studie obyvatel Ústeckého kraje, jejíž závěry v lednu 2023 představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, vyplynulo, že v Ústeckém kraji je nejméně praktiků na počet obyvatel a nejvíce pediatrů ve věku nad 65 let.
Pediatrická ambulance vznikla v roce 2024 v ústecké Masarykově nemocnici s cílem zajistit základní péči a odlehčit urgentním příjmům a pohotovostem, kam rodiče s dětmi bez lékaře při potížích míří. Vedení KZ tehdy uvedlo, že stejné ordinace budou ve všech nemocnicích společnosti. Žádná další však nevznikla, nová je až nyní ambulance v Chomutově. Nedávno KZ oznámila, že od ledna příštího roku zruší dětské lůžkové oddělení a jednotku intenzivní péče v nemocnici v Rumburku na Děčínsku. Jako hlavní důvod uvádí personální situaci, protože z rumburské nemocnice odchází klíčový lékař a podle KZ není možné zajistit dostatečný počet zdravotníků. Proti tomuto kroku protestovaly minulý týden v Rumburku stovky lidí.