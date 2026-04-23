Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích mají nové vybavení pro miminka

Autor: bc
  5:59
Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích, které spadají pod společnost Krajská zdravotní, získaly nové monitory dechu pro novorozence.

Monitory dechu sledují dechovou aktivitu novorozence a včas upozorní na poruchu dechu. Výrazně tak ovlivní možné následky SIDS (syndromu náhlého úmrtí kojence). | foto: Nemocnice Jihlava

Každé zařízení jich obdrželo deset, a to jako dar od Nadace Křižovatka, jež se věnuje šíření povědomí o syndromu náhlého úmrtí dítěte. Celková hodnota přístrojů činí 60 tisíc korun.

Monitory u miminek hlídají zástavy dechu, dechové pauzy či jakékoliv nepravidelnosti v dýchání. V případě potíží se okamžitě spustí alarm, který přivolá dospělého, jenž může poskytnout dítěti první pomoc.

„Monitory využívají nejen zdravotnice naší novorozenecké stanice, ale stále častěji i maminky, které si je mohou po propuštění z nemocnice zapůjčit domů,“ uvedla Petra Jurášková, primářka dětského a dorostového oddělení teplické nemocnice.

