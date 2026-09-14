Neslibuji zázraky, ale věcnost a méně byrokracie

Autor:
Politická reklama
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Zbyněk Linhart

Zbyněk Linhart | foto: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Zbyněk Linhart
Mnoho slyšení máme k nejrůznějším problémům mj i k novelám stavebního zákona
Na tiskové konferenci v Senátu jako předseda výboru k aktuálním bodům na schůzi
Naše Kostkla a její ředitelka Hana Volfová jsou aktivní v rozšiřování...
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Politická reklama

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Politická reklama je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner. Hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastní politické názory a stanoviska nebo ukázat více fotografií.

Aby byla na první pohled odlišitelná od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Politická reklama“ v záhlaví článku.

Pro politickou reklamu platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Pro zadavatele polické reklamy je povinnost vždy uvést zadavatele a zpracovatele inzerce.

Politická reklama, její titulky a tvrzení v ní obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

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„Zkušenost. Věcnost. Odpovědnost.“ Pod tímto hlavním heslem vstupuje do letošních senátních voleb senátor Zbyněk Linhart, který se ve své práci soustředí na praktické dopady zákonů na běžný život lidí a fungování samospráv, nikoli na politický populismus.

Zadavatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026

Oznámení o transparentnosti

Letos na podzim vás čeká obhajoba senátorského křesla v obvodu Děčín. S jakými hlavními prioritami do voleb vstupujete?

Hlavní věc, kterou chci dotáhnout, jsou evropské kohézní fondy. Mají vyrovnávat rozdíly mezi regiony — a velká část z nich přitom dosud končila v těch bohatších. Lidem tvrdíme jedno a děláme opak. A pak se divíme jejich nedůvěře. Něco se za poslední roky podařilo posunout, po roce 2027 se ale pravidla Fondů EU nastavují znovu a rozhoduje se právě teď.

Druhá věc je rozumný stát. Míň povinností, které vypadají dobře na papíře, ovšem „dole“, u podnikatelů či v obci nefungují — od odpadů po stavební řízení. Zaměřujie se na praktické dopady zákonů na běžný život lidí a fungování samospráv, nikoli na politický populismus.

Seznam regionálních slibů ode mě nečekejte. Senátor není gubernátor ani starosta okresu. Senát je korektor celostátní politiky — a ta role je dnes potřebnější než dřív.

V Senátu působíte od roku 2014. Co pro vás představuje po dvanácti letech největší motivaci pro další šestileté období?

Právě ta zkušenost. Tři desítky let práce ve městě a regionu a k tomu dvanáct let pohledu na centrální politiku zevnitř. Člověk už pozná, co se opravdu dá změnit, co je jen hezká věta a kde se vyplatí být otravný dost dlouho na to, aby se něco pohnulo. Většina věcí, na kterých mi záleží, se neprosadí v jednom volebním období.

Pomohly vám zkušenosti z regionální politiky i ve vaší práci v Senátu?

Jistě. Narodil jsem se na Děčínsku a celý život tady žiju a pracuju. Komunální zkušenost naučí člověka dívat se na problémy a také zákony odspodu: co skutečně udělají s obcí, školou, úředníkem, podnikatelem nebo normálním životem. V Praze se snadno zapomene, že každá nová povinnost nakonec dopadne na konkrétní lidi — a že musí fungovat a mít uplatnění. Méně je více. Problémy pohraničí se z Prahy nevidí, musíme je neustále připomínat.

Jak hodnotíte jako předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a člověk z regionu bezpečnostní opatření proti suchu a požárům?

Podobně jako u řady jiných témat. Víc se reaguje mediálně, než dlouhodobě a systematicky pracuje. Po požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022 se udělalo několik důležitých kroků a do regionu šly peníze na prevenci, zpřístupnění cest i zdroje požární vody a také na škody ve výši 100 milionů Kč. Pořád je to ale málo, což ukázal další velký požár letos v květnu. Téma se na pár dní vrátilo do zpráv a zase zapadlo. Náš výbor se tomu věnuje opakovaně a tlačíme ministerstva k tomu, aby z jednotlivých opatření vznikl skutečný systém — ne série reakcí po dalším požáru či jen debaty o suchu.

Dlouhodobě upozorňujete na problémy Šluknovského výběžku. Co se za poslední roky reálně zlepšilo a kde stát naopak stále selhává?

Zlepšilo se směřování části evropských a národních dotací na Severozápad, kam podle svého smyslu patří. Máme zvláštní výzvy a zvýhodnění a schopní žadatelé toho už využívají — v regionu je to vidět. A zdá se, že by se podpora chudších oblastí mohla zlepšit. Stát ale dál selhává v základních veřejných službách v příhraničí — dostupnost zdravotní péče, některých úřadů, ve vymahatelnosti práva a sociálně vyloučených lokalitách. Paradox je, že neumíme spolehlivě zajistit základ, a přitom soustavně vyrábíme další zákony, povinnosti a nové a nové „priority“. To považuji za jednu z hlavních nemocí našeho státu.

Po více než třiceti letech ve veřejném životě může někdo říct, že jste v politice už příliš dlouho. Co na to říkáte?

Je to legitimní otázka. Nevydávám se za novou tvář. Nabízím zkušenost a realismus. Zkušenost ale nemusí znamenat únavu nebo pohodlnost. Pro Senát je podle mě spíš výhodou – člověk by měl znát komunální politiku, státní správu, zákony i fungování institucí a zároveň mít dostatek vlastního názoru. Po zvolení senátorem jsem skončil jako starosta. Vybral jsem si jednu hlavní práci a té se snažím věnovat naplno. Jako vždy ve všem.

Je po dvanácti letech v Senátu něco, co vás na politice stále štve?

Ano. Všude nás ubíjí nesmyslný formalismus a administrativa! A že často věnujeme obrovskou energii novým zákonům a pravidlům, místo abychom důsledně vynucovali ta, která už máme. Méně předpisů, více odpovědnosti a hlavně schopnost státu prosadit a vymáhat to podstatné.

Změnil vás Senát za těch dvanáct let?

Určitě. Jsem asi ještě méně přesvědčený, že na každý problém potřebujeme nový zákon, předpis, úřad. A více si vážím zkušenosti lidí, kteří něco skutečně dělali a nesou za svá rozhodnutí odpovědnost. V politice i mimo ni.

Kde si mohou lidé ověřit, co jste skutečně dělal?

Nejlépe podle dlouhodobé práce, ne podle několika týdnů před volbami. Či podle líbivých hesel a slov. To dnes zvládne kde kdo a nebo umělá inteligence. Ta hlavní práce senátora je v Praze. Ne u řečnického pultíku, žvanilů je všude dost. Je to v mravenčí práci. Na www.zbyneklinhart.cz průběžně zveřejňuji alespoň některé dokumenty, stanoviska, dopisy, newslettery i informace o své práci. Kdo chce, může se podívat zpátky a udělat si vlastní názor.

Vaše funkce je náročná. Jde skloubit všechny role?

Jde, ale vyžaduje to občas extrémně přísný časový management, jasně nastavené priority a schopnost „přepínat hlavy“. Kloubení rolí není o tom, dělat všechno naráz, ale umět stoprocentně prožívat daný moment. A po třech desítkách let je to už normální život.

Jak tedy dobíjíte energii? Co vás baví ve volném čase?

Teď hlavně opravuju a dostavuju dům, takže odpočinek často vypadá jako práce kolem domu a na zahradě. Jinak celý život cestuju, většinou individuálně a dost nadivoko — po Evropě autem a spacákem, po světě s batohem, když se podaří utéct. Občas sportuju, dnes už spíš rekreačně. Nejlíp je mi stejně někde na horách — nebo tady u nás v přírodě. Při cestování hledám inspiraci a sílu.

Bohumil Brejžek

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