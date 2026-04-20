Neukázněný rybář na Chomutovsku najel na strážce autem a vláčel ho na kapotě

Na člena rybářské stráže najel o víkendu autem muž u nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se obešla bez zranění. Týž invalidní důchodce zaútočil o několik dní dříve i na jiného profesionálního strážce. ČTK o tom dnes informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.
Rybář u nádrže Kyjice odmítl na opakovanou výzvu předložit povolenku a rybářský lístek. Do člena rybářské stráže nejprve strkal, poté sedl do auta a nabral ho na kapotu. Nakonec z místa odjel. Strážce, který měl vše zaznamenané na kameře, zavolal policii. Ta invalidu díky nahrávce vypátrala.
"Jednání přestupce je zcela nepochopitelné, místo předložení požadovaných dokladů, které měl, situaci vyhrotil zcela zbytečně až do absurdního závěru," uvedl Skalský. Podobné případy podle něj severočeský územní svaz rybářů zpravidla řeší vyloučením. "Lze očekávat i vyšetřování útoku na úřední osobu," doplnil.
Podobných případů agresivity proti členům rybářské stráže v posledních letech přibývá. Strážci proto chodí například ve dvou a mají kamery, někdy hlídky doprovázejí policisté.