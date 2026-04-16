Nezvedený syn z Kadaně okradl své vlastní rodiče

Podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody sdělili policisté 43letému muži z Kadaně. Dotyčný se totiž podle zjištění policistů začátkem tohoto týdne vypravil na „návštěvu“ do domu svých rodičů.
„Problém byl v tom, že nebyl zvaný. Otec mu z důvodu užívání drog a ‚problémového‘ chování výslovně zakázal do domu vstupovat. S tím si však Kadaňan zřejmě hlavu nedělal a do domu vnikl v době, kdy tam rodiče nebyli. Dostal se tam násilím, když rozbil skleněnou výplň u vstupních dveří,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Z domu si vzal televizor v hodnotě 5 tisíc korun, který pak odnesl do zastavárny a dostal za něho 2 tisíce. Celkem i s rozbitím dveří tak napáchal škodu vyčíslenou na 13 tisíc korun.
„Když jeho otec po návratu domů zjistil, že se tam někdo vloupal a ukradl televizor, hned pojal podezření na syna, což řekl i přivolaným policistům. Ti případ zadokumentovali a během další noci při hlídkové činnosti objekt zkontrolovali a zjistili, že v něm znovu někdo je. Na místě následně zadrželi zmíněného syna, který se doznal i k předchozímu vniknutí do domu a odcizení televizoru. Ten policisté posléze v zastavárně zajistili,“ přiblížila Glogovská.
Muži hrozí v případě odsouzení za uvedené trestné činy až tříletý trest odnětí svobody.