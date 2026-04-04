Mladí ničili zaparkovaná auta, až policisté žasli. Od soudu odešli s dohledem

Monika Gordíková
  9:12
Nad jejich počínáním kroutili hlavou i zkušení kriminalisté. Přiznávali, že vandalismus v takovém rozsahu nezažili. Trojice mladých lidí, dva muži a jedna žena, totiž několik dní cíleně ničila auta na Ústecku třeba odpálením petard na čelních sklech. Někdy se z dálky bavili reakcemi majitelů vozů a jednomu drze nabízeli pomoc. Soud jim uložil podmínky a stanovil dohled.

Dva muži ve věku 22 a 25 let a čtyřiadvacetiletá žena si v lednu 2025 nejprve rozdělili své role. Nejmladší z nich měl za úkol auta poškozovat, druhý muž obstaral věci na ničení a společně se ženou zároveň určovali, jakých aut se řádění bude týkat, a hlídali okolí.

Auta, která parkovala na „plácku" na exitu 80 u kruhového objezdu Knínice na dálnici D8 nedaleko Ústí nad Labem, zničil vandal. (18. ledna 2025)
První akce se odehrála v noci ze 17. na 18. ledna u Libouchce na Ústecku, konkrétně u kruhového objezdu u sjezdu na dálnici D8. Nejmladší z trojice tam kovovou tyčí rozbil šest zaparkovaných aut. Důvod? Zabírání oblíbeného parkovacího místa jinými řidiči.

Následovaly další útoky. Ještě týž den se několikrát takto „činili“ i přímo v Ústí nad Labem. Později pak ničili auta ještě v dalších obcích, přičemž zdaleka se nespokojili jen s jejich poškozováním tyčí či kladívkem.

„Pomocí tyče rozbil skleněnou výplň levých předních dveří zaparkovaného osobního automobilu, do interiéru vlil aceton připravený ve skleničce a tekutinu zapálil, kdy tímto způsobil shoření daného automobilu a ohoření levého boku vedle stojícího vozu,“ popisuje jeden z činů rozsudek, který má redakce iDNES.cz k dispozici a který s ohledem na průběh řešení věci u soudu neobsahuje detailní odůvodnění.

„Pomocí více k sobě izolepou slepených zábavných dělbuchů pyrotechniku zažehnul a položil na čelní sklo zaparkované dodávky, kdy výbuchem způsobil rozbití čelního skla, poškození stěračů a palubní desky,“ zmiňuje soud další skutek.

Policisté, kteří už dříve k případu zveřejnili i video s některými incidenty, také ještě během vyšetřování uvedli, že k jednomu poškozenému, když bezmocně sledoval své hořící auto, všichni tři pachatelé přispěchali s nabídkou pomoci a naoko vyjadřovaným soucitem. Když pak kriminalisté jednoho dne trojici zadrželi na parkovišti u jezera Milada, v jejím voze našli výbušniny, hořlaviny i nářadí používané k ničení vozů.

Okresní soud v Ústí nad Labem, který případ řešil, uložil všem třem za poškození cizí věci podmíněné tresty a zároveň jim stanovil dohled probačního úředníka. Podle trestního zákoníku obviněným hrozilo maximálně roční vězení.

Napáchali škodu ve stovkách tisíc, tu mají uhradit „podle vlastních sil“, tedy ryze podle svých reálných finančních možností.

JAK V PŘÍPADU ROZHODOVAL SOUD

Okresní soud v Ústí nad Labem ve věci nejprve vydal trestní příkaz. To znamená, že trojici potrestal bez konání hlavního líčení. V rámci toho uložil tyto tresty:

  • obžalovaný T. J. – rok vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu 34 měsíců
  • obžalovaný V. K. – 10 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu 34 měsíců
  • obžalovaná N. B. – 9 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu 32 měsíců

Zároveň všem stanovil dohled.

Zatímco žena s verdiktem souhlasila, muži podali odpor a soud tak musel nařídit hlavní líčení. Po jeho konání dvojici mužů uložil tyto tresty:

  • obžalovaný T. J. – 10 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu 30 měsíců
  • obžalovaný V. K. – 8 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu 28 měsíců

Stanovený dohled ponechal.

Všechny tresty jsou nyní již pravomocné.

