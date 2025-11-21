No Horním rybníku v teplické Zámecké zahradě se staví nové molo

„Nejprve bude příprava a položení nového elektrického vedení, poté založení podzemních betonových částí a nakonec montáž nadzemního mola a přístupových chodníků,“ uvedla Adina Sedláková, mluvčí Teplic, které projekt za 9,2 milionu korun financují.
Molo bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí bude i malé zázemí pro provoz loděk a nové osvětlení.
„Nové molo by mělo obnovit a vylepšit zázemí pro rekreační využití rybníka, které k Zámecké zahradě již neodmyslitelně patří,“ dodala Sedláková.