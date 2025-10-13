Nová cyklostezka spojila sousední kraje na severu republiky

Nová trasa měří přibližně čtyři kilometry a vede zcela mimo frekventované silnice, převážně podél železniční trati pod Zámeckým vrchem.
Díky tomu je převýšení jen mírné a cesta je vhodná jak pro cyklisty, tak pro pěší.
„Jde o projekt, na který jsme dlouho čekali a který nabídne obyvatelům i návštěvníkům moderní, bezpečný a příjemný způsob pohybu mezi našimi městy,“ uvedl starosta České Kamenice Jan Papajanovský (Koalice pro Kamenici), která stavbu spolufinancovala.
Povrch tvoří třímetrový cementobetonový pás, který zajišťuje dostatečný prostor i pro bezpečné předjíždění a je ideální i pro elektrokola.
„Velká pozornost byla věnována ochraně přírody – podél trasy byly vybudovány tůně, kamenné zídky a dřevěné plazníky, které podporují místní faunu a flóru. Nechybí ani agropřechod, takzvaná texaská brána, umožňující bezpečné křížení s pastvinami,“ dodal Papajanovský.
Komplikace s podložím prodloužily dostavbu
Stavba byla zahájena na jaře loňského a původně měla být hotová na podzim téhož roku. Kvůli komplikacím s podložím a nálezu černé skládky s obsahem azbestu se termín posunul a dokončení přišlo až nyní.
Vybudování stálo 65,7 milionu korun bez DPH, 80 procent částky uhradila dotace získána ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbytek doplatila města Česká Kamenice a Kamenice Šenov a také Ústecký a Liberecký kraj.