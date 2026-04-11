„Je to propojovací trasa mezi žlutě značenou cestou v Saském Švýcarsku, která se jmenuje Hraniční cesta. Ta vede na Velký Winterberg a vede k červeně značené trase, která přivádí návštěvníky ze Hřenska zejména třeba k Pravčické bráně,“ popsal zhruba 2,3 kilometru dlouhou trasu Salov. Z české strany vede od odbočky zhruba 100 metrů vzdálené od budovy úpravny vody.
Vznikl zcela nový půlkilometrový úsek cesty. „Byl tam strmý zalesnění svah, takže tam jsme museli postavit takové schodiště, aby to návštěvníci mohli překonat,“ uvedl Taslov. Zbylá část cesty se obnovovala. Na cestě návštěvníci uvidí třeba zmlazující se les po obřím požáru v roce 2022. Naskytne se jim také pohled na saské stolové hory.
Poptávka po cestách mezi národními parky je mezi veřejností vysoká. Zvažovalo se několik variant, kudy přeshraniční trasa povede. „Všechny varianty jsme nechali prověřit z hlediska dopadu na chráněnou přírodu národních parků,“ řekl Salov. Zvolená trasa je podle něj nejvhodnější, neboť vede částmi méně zranitelné přírody.
Značení, výstavba a obnova trasy a také předcházející posouzení variant vyšlo zhruba na půl milionu korun. Podstatná část trasy vede přes české území, proto většinu nákladů uhradila správa české rezervace.
Národní parky řeší prostupnost cest pro záchranné složky. Další turistické trasy v současné době správy nechystají. Některé další propojky nicméně už v národních parcích jsou. „Například v Zadních Jetřichovicích. Ta je hojně využívaná třeba i cyklisty a pak v Zadní Doubici,“ řekl ředitel české správy Petr Kříž. Nová trasa je pro návštěvníky podle ředitele atraktivní, protože se vyhnou frekventované silnici.