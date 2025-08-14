Nová vyhláška omezuje v Krupce pití alkoholu i nabízení sexuálních služeb

Radnice v Krupce na Teplicku přistoupila k omezení pití alkoholu na veřejnosti.
Vyhláška zakazuje konzumaci v okolí škol, vlakových zastávek, v parku Herty Lindnerové, na Mariánském náměstí, u Pomníku osvobození nebo v okolí obchodního centra v ulici Karla Čapka.
Výjimky platí pro silvestrovské oslavy, zahrádky restaurací či při kulturních či sportovních akcích.
Město zároveň vyhláškou zakázalo nabízení a poskytování sexuálních služeb v zastavěných částech města.
„Platí to i u viaduktů a kolem železniční trati směrem na Chabařovice a také v celé délce silnice I/13 na území města,“ dodala Kateřina Osvaldová z krupské radnice.