Nové revizní lávky na Tyršově mostě v Děčíně umožní jeho lepší kontrolu

„Původní lávky byly ve velmi špatném stavu a neumožňovaly nám provádět jeho kvalitní revizní prohlídky. Ty doposud probíhaly za pomoci dronů nebo se během nich technici zavěšovali na lana. Nešlo o ideální řešení. Díky lávkám budeme moci přesněji odhalit případné vady a dobře zkontrolovat technický stav mostu,“ říká náměstek děčínského primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek Náš Děčín).
Na konci července došlo k namontování dvou lávek, a to ve středním poli mostu a na podmokelské straně. Poté následovala montáž třetí lávky.
„Jakmile budou lávky nainstalované, nechá město provést důkladnou kontrolu mostu a podle ní bude postupovat při případných opravách. Ty jsou v plánu v příštím roce,“ dodává mluvčí Děčína Luděk Stínil.