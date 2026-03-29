Nové volby v Úhercích na Lounsku vyhrálo uskupení SNK obce Úherce, když dostalo 56,34 procenta hlasů a získalo čtyři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu. Kandidátka uskupení Energie pro obec Úherce, na které je i končící starostka Zuzana Kubištíková, skončilo druhé a má tři zastupitele. K volbám přišlo v sobotu 78,75 procenta voličů.
V řádných volbách v září 2022 vybírali voliči z jediné sedmičlenné kandidátky Pro obec krásnější. Všichni kandidáti se tak stali členy obecního zastupitelstva. Loni ale kvůli neshodám klesl počet zastupitelů pod pět, což je zákonné minimum, a lidé tak teď museli k urnám znovu. V řádných volbách na podzim 2022 volilo 49,30 procenta zapsaných voličů.
Volby se dnes měly konat také v nedalekém Brodci na Lounsku, ale ani na devátý pokus tam nikdo zájem o vedení obce neprojevil, kandidátku nikdo nepodal. Brodec s 80 obyvateli tak jako první obec v Česku zůstane bez zastupitelstva celé čtyřleté volební období, od září 2022. Pověřený správce ministerstva vnitra Martin Pech věří, že někdo sestaví kandidátku do řádných voleb, které budou na podzim.
Nové volby se v sobotu uskutečnily také v dalších třech obcích - Lipníku na Mladoboleslavsku, Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku a v Cekově na Rokycansku. Na rozdíl od celorepublikových dvoudenních voleb se hlasovalo jeden den. Další volby už v příštích měsících nebudou, podle zákona se nemohou konat v posledních šesti měsících funkčního období obecních zastupitelstev. Celorepublikové komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.