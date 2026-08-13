Nové zařízení pro lidi se zdravotním postižením v Děčíně je hotové

Děčín dokončil stavební práce na novém domově pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Boleticích. Moderní bezbariérové zařízení za více než 100 milionů korun nabídne zázemí 18 klientům ve čtyřech bytech. Na výstavbu město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Novináře o tom dnes informoval mluvčí radnice Luděk Stínil.
Město ještě bude objekt vybavovat nábytkem. Chystá se také dokončení zahrady. "Dokončením stavby město udělalo důležitý krok k rozšíření kvalitních sociálních služeb. Jakmile budou veškeré práce hotové, bude možné zahájit stěhování klientů do nového domova," řekl náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín). Klienti by se do nového mohli nastěhovat začátkem příštího roku.
Novostavba má půdorys ve tvaru písmene L. Hlavní budova je třípodlažní, navazující část dvoupodlažní. V objektu vznikly společenské prostory. Součástí areálu bude také lodžie, zahrada, parkovací stání a fotovoltaická elektrárna, která přispěje k energeticky úspornému provozu budovy.
V novém objektu bude Centrum sociálních služeb Děčín poskytovat pobytovou sociální službu pro dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením z Ústeckého kraje, jejichž stav vyžaduje celoroční podporu. Domov nabízí čtyři samostatné bytové jednotky. Jednu pro dva klienty, jednu pro čtyři a dvě pro šest klientů. Každý byt má společenskou část s kuchyňkou, vlastní sociální zázemí i samostatný vstup. Součástí vybavení objektu je také hydraulická vana umístěná v podzemním podlaží.
Smyslem služby je nabídnout klientům bezpečné a důstojné prostředí, co nejvíce se blížící běžnému způsobu života a podpořit jejich samostatnost i zachování získaných dovedností. Do doby dokončení vybavení interiéru a úprav venkovního areálu zůstává služba poskytována v náhradních prostorách v Želenicích.