Novou koalici v Lounech tvoří čtyři uskupení, starostou má být Pavel Janda

Zástupci Uskupení Pro lepší Louny, Vize pro Louny, Louny společně a Unie pro sport a zdraví dnes podepsali v Lounech koaliční smlouvu na období 2026 až 2030. Starostou by se měl stát Pavel Janda z Pro lepší Louny, místostarostkou Štěpánka Slezáková z Vize pro Louny. Koalice se shodla také na programových prioritách, mezi které patří například odpovědné hospodaření, investice, rozvoj sportu nebo dostupnost zdravotní péče. ČTK o tom dnes informoval Janda.
Nová koalice čtyř uskupení bude mít 16 z 29 zastupitelů.
Kromě Jandy a Slezákové by měl být neuvolněným místostarostou Radovan Šabata z Unie pro sport a zdraví. Jeho funkce tedy nebude plně placená. V sedmičlenné radě by je měli doplnit Ivana Hluštíková z Louny společně, Ondřej Soukup z Vize pro Louny a Jan Červa a Michal Kučera z Pro lepší Louny.
"Našli jsme shodu na tom, jak by mělo naše město vypadat za čtyři roky. Shoda panuje i na obsazení rady města a komisí. Jsme připraveni hned po ustavujícím zastupitelstvu začít pracovat na stabilizaci hospodaření města a plnění společných programových priorit," uvedl Janda.
Koalice plánuje revizi hospodaření města a jeho organizací včetně personálních a provozních nákladů. Chce také připravit motivační program, aby přivedla nové lékaře, stabilizovat dětskou pohotovost a pohotovost pro dospělé a prověřit možnosti obnovení zubní pohotovosti.
Koaliční smlouva počítá rovněž s přípravou koncepce bytové politiky a podporou dostupného nájemního bydlení. V dopravě chce nové vedení zpracovat plán udržitelné mobility, přehodnotit trasy městské hromadné dopravy a řešit nedostatek parkovacích míst. Ještě letos se má rada přednostně zabývat parkováním v centru města.
Mezi další záměry patří architektonická soutěž na podobu Mírového náměstí, obnova objektu Daliborky, řešení technického stavu lávky na výstavišti nebo příprava koncepce využití břehů Ohře a případné náplavky. Koalice chce rovněž zavádět systém svozu odpadu od rodinných domů a prověřit možnost účtování poplatků podle skutečně vyprodukovaného množství odpadu.
Komunální volby v Lounech letos vyhrálo ANO, které získalo devět mandátů v devětadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhé skončilo uskupení Pro lepší Louny se sedmi mandáty a třetí Vize pro Louny s pěti.