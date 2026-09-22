Nový bazén v Litvínově má být hotový v říjnu, město ho chce otevřít před Vánoci

Nová plavecká hala v Litvínově má být hotová na konci října. Město ji chce po kolaudaci a získání povolení ke zkušebnímu provozu otevřít veřejnosti před Vánoci. Informovala o tom starostka města Kamila Paloch Bláhová (ANO).
Konec stavebních prací na nové hale je podle současného harmonogramu naplánovaný na 29. října. Následovat bude předávání staveniště, odstraňování případných vad a nedodělků a administrativní práce spojené s kolaudací. Tento proces může podle Bláhové trvat zhruba měsíc a půl. Cílem je získat povolení ke zkušebnímu provozu v polovině prosince. Pokud se termín podaří dodržet, mohl by být bazén otevřený veřejnosti už kolem Vánoc. "Chceme, aby veřejnost mohla využít vánočních prázdnin k tomu, aby se zašla do toho bazénu podívat, vykoupat se nebo využít sauny," řekla.
Na nové plavecké hale nyní pokračují především dokončovací práce. Technologie v prvním nadzemním podlaží jsou podle Bláhové nainstalované a čekají na odzkoušení. V hlavní bazénové hale stavbaři dokončují keramické obklady, spáry a akustické prvky. Připravuje se také instalace akustických panelů na stropě. Dokončují se rovněž wellness prostory, kde jsou už obložené sauny, usazené vířivky a dokončený je také ochlazovací bazének. Pracuje se také ve venkovní části areálu, na parkovišti, přístupových chodnících a terénních úpravách. Na fasádě zbývají poslední detaily, včetně osazení loga. Hotový je vnitřní i venkovní výtah.
Součástí nové plovárny budou kromě 25 metrového plaveckého bazénu také rekreační zóna, wellness, dětské části i cvičební sál. Podle městské organizace SPORTaS má areál sloužit ke sportovnímu i rekreačnímu využití, výuce plavání dětí a tréninkům plavců a triatlonistů.
Nový areál si vyžádá také rozšíření provozního týmu. Městská organizace SPORTaS počítá s 28 zaměstnanci, z nichž 13 přešlo nebo přejde ze současného bazénu, a 15 nových pracovních míst už bylo obsazeno.
Ceník vstupného zatím provozovatel nezveřejnil. Podle starostky se připravuje. "Mohu prozradit, že budou konkurenceschopné s podobnými provozy, takže se lidi nemusí bát, že by vstupné bylo nějak nadsazené," řekla. SPORTaS na webu uvádí, že připravuje také zvýhodněné vstupy, permanentky a rodinné tarify.
Nová plovárna nahradí současný bazén. Její příprava má za sebou více než dvě desetiletí diskusí, odkladů a změn záměrů. Podle SPORTaSu se projekt opakovaně posouval a provázela ho opakovaná výběrová řízení. Stavba začala loni v lednu předáním staveniště. Současný provoz náhradního bazénu bude fungovat do 31. října. Na facebooku o tom informovala organizace SPORTaS.