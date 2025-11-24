Nový památník v Ústí připomene zakladatele místní pobočky Junáka

Dílo připomínající dvě významné ústecké osobnosti, které se v první polovině minulého století zasloužily o založení Junáka v Ústí nad Labem, se bude nacházet v ulici Králova Výšina. Konkrétně v blízkosti křižovatky s Koněvovou ulicí, tedy v lokalitě, kde stojí rodné domy obou mužů.
Památník plánuje zhotovit ústecká pobočka Junáka, město jí na to poskytne dar ve výši 200 tisíc korun.
Cílem památníku je podle města připomenout osobní a společenský odkaz obou mužů a obohatit veřejný prostor o nový prvek kulturně-historického významu.