Oba muži se během druhé světové války zapojili do obrany Československa a boje proti nacismu. „Otto Hanzlíček zahynul v roce 1940 po nehodě během cvičného letu, Otto Král byl za svou odbojovou činnost v roce 1943 popraven v Berlíně,“ řekl Lukinič.
Památku dvojice dříve připomínala pamětní deska na Králově rodném domě, ta však zmizela. „Organizace Junák se proto ve spolupráci s městem Ústí nad Labem rozhodla jejich odkaz důstojně obnovit,“ přiblížil Lukinič s tím, že město podpořilo vznik památníku částkou 200 tisíc korun.