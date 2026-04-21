Nový pražský arcibiskup Přibyl chce být mostem mezi konzervativci a liberály

Stanislav Přibyl, který se 25. dubna ujme úřadu pražského arcibiskupa, chce spojovat lidi dobré vůle, být mostem mezi konzervativci a liberály. Usmíření si přeje na teologické fakultě, kde trvá spor o děkana. Obnovu si podle něj zaslouží Jiřský klášter na Pražském hradě. S hospodařením arcibiskupství se teprve seznamuje, nákup bytů v Praze nevidí jako problém, některé z nich by mohly sloužit podle něj jako startovací. Systémovou péči by chtěl pro oběti trestných činů páchaných v církvi. Řekl to v rozhovoru ČTK.
"Když je někdo liberálnější, může být pozornější k osudům jednotlivců. Na druhou stranu to nemusí svědčit koherentnosti učení církve, které nazýváme pokladem. Kristus nám dal za úkol nauku předávat neporušenou.V opačném případě, pokud budu hodně bazírovat na té neporušenosti nauky, může se mi stát, že osud jednotlivce bude pro mě zamlžený, nedůležitý. Jako jediná možná cesta mi z toho vychází být uprostřed," uvedl Přibyl.
Může se podle něj stát, že jedni mu budou říkat, aby byl víc liberální, druzí naopak budou chtít, aby byl konzervativnější. "No ale to musím prostě risknout. To není nějaká póza, ale nevidím jiné východisko, než stát uprostřed, aby to nikdo z nich neměl tak daleko," řekl čtyřiapadesátiletý Přibyl v rozhovoru s ČTK
Naslouchat a usednout k jednomu stolu chce s protagonisty sporu o vedení Katolické teologické fakulty. "Vidím tam nějaká dvě křídla a je tam nějaký zápas, ale dneska už ani není jasné o co," uvedl Přibyl. Ve své budoucí roli arcibiskupa pražského bude jako takzvaný velký kancléř fakulty předkládat Dikasteriu pro kulturu a výchovu v Římě k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem jméno zvoleného kandidáta na děkana. "Můj úkol asi bude pokusit se překonat animozity všeho druhu, sednout ke stolu a říci si, co je dobré pro fakultu, ne pro nás," uvedl Přibyl, který na fakultě vyučuje v dálkovém studiu. "Rád bych v tom pokračoval. Jsou to dospělí lidé, kteří chtějí něco udělat pro svou farnost nebo se chtějí stát nějakými služebníky v církvi. Nezřídka dojíždějí z velké dálky. To je moc hezké, motivující, osvěžující," uvedl.
Arcibiskupství převzalo v roce 2016 od Správy Pražského hradu Jiřský klášter. Tehdy se zavázalo, že objekt opraví a zpřístupní veřejnosti. Nejstarší český klášter od té doby chátrá. "Určitě se musí opravit. Mohl by se v něm poté prezentovat třeba svatovítský poklad. Jsou to předměty, které jsou většinou schované v trezoru, což je škoda," uvedl Přibyl. Dodal, že v dané věci se musí nejprve zorientovat stejně jako v hospodářské politice arcibiskupství. Nákup bytů od developerů nevidí jako problém. "Ta cesta mi nepřijde špatná. Mně by se líbilo, pokud by mezi nájemními byty byly i startovací pro zpřístupnění bydlení více lidem. Ale zatím nechci předjímat, možná to tam někde naplánované je," poznamenal.
Systémovou pomoc by si přál Přibyl zavést pro pomoc obětem trestných činů páchaných představiteli církve. "Snažím se o těch věcech mluvit, abychom byli transparentní, nic nezakrývali, na druhou stranu, abychom zachovali určitou intimitu těchto záležitostí tak, jak by si to oběti přály," uvedl. Úkolem podle něj je být těmto lidem nablízku.
S některými tématy se bude nový metropolita hlouběji teprve seznamovat. "Já zatím vidím jenom za pár zatáček. Ale myslím, že pokud půjdeme společně se všemi lidmi dobré vůle, ukáže se správný směr," dodal.